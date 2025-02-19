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  • Гендиректор «Рубина» объяснил отсутствие приобретений у команды

Гендиректор «Рубина» объяснил отсутствие приобретений у команды

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов прокомментировал отсутствие трансферов у команды в зимнее окно.

– Сборы идут хорошо, все по плану. Все, что задумывали тренеры, воплощается. Проходит серьезная ротация. Понятно, что не без шероховатостей. В последние матчи все будет наигрываться непосредственно под «Ахмат».

– Ждать ли усиление? Почему у клуба не было трансферов?

– Все, что касается трансферов, все к главному тренеру и спортивному директору. Работа ведется. Но на данный момент нет варианта, который по цене и качеству подходил бы нам. Вряд ли нам стоит ждать кого‑то.

  • Зимой «Рубин» продал нападающего Джоэла Фамейе в клуб «Академия Пушкаша» за 350 тысяч евро. Казанцы отдали в аренду вингера Александра Ломовицкого, полузащитника Умарали Рахмоналиева и вингера Даниила Кузнецова. Также клуб покинул голкипер Артем Исмагилов.
  • Зимнее трансферное окно в России закрывается 20 февраля.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (1)
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FWSPM
1739969062
денег нет но вы держитесь
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