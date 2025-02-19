Гендиректор «Рубина» объяснил отсутствие приобретений у команды

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов прокомментировал отсутствие трансферов у команды в зимнее окно.

– Сборы идут хорошо, все по плану. Все, что задумывали тренеры, воплощается. Проходит серьезная ротация. Понятно, что не без шероховатостей. В последние матчи все будет наигрываться непосредственно под «Ахмат».

– Ждать ли усиление? Почему у клуба не было трансферов?

– Все, что касается трансферов, все к главному тренеру и спортивному директору. Работа ведется. Но на данный момент нет варианта, который по цене и качеству подходил бы нам. Вряд ли нам стоит ждать кого‑то.