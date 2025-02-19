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  • Тренер «Фейеноорда» сказал, что выпьет в честь выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов

Тренер «Фейеноорда» сказал, что выпьет в честь выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов

Исполняющий обязанности главного тренера «Фейеноорда» Паскаль Босхаарт подвел итоги ответного матча первого раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Миланом» (1:1) в гостях. В первой игре роттердамцы победили со счетом 1:0.

– Мы очень рады. Я похвалил игроков за их борьбу и упорство.

– Вы пропустили быстрый гол...

– Очевидно, мы не планировали этого. Гол изменил планы, и все стало намного сложнее. Но после красной карточки Тео мы доминировали. В первом тайме мы тоже играли хорошо.

Я не видел, что произошло [после финального свистка]. Судья объяснил мне, что Рид пнул мяч в сторону Леау, а Рид сказал, что его толкнули.

Последняя неделя была для нас трудной – много критики, смена тренера. Мы увидели, на что способны, и хорошо поработали на прошлой неделе.

Мы провели очень хороший матч, сделав все возможное, чтобы добиться результата на «Сан-Сиро» – вы можете гордиться, если пройдете в следующий раунд здесь.

Мы вдохнули уверенность в наших игроков, это общая заслуга. Я не пел [вместе с игроками], а пошел в раздевалку – позже отпраздную это в отеле.

У нас много травмированных игроков, но все, кто играл, показали себя очень хорошо.

– Придала ли уверенности красная карточка Тео?

– Нет, мы сохраняли спокойствие даже после победы над «Миланом». Они не запаниковали.

– Как вы будете праздновать?

– Я говорил, что выпью пива, но я его не пью. Может быть, немного вина или водки.

  • В ответном матче гол у «Милана» забил Сантьяго Хименес на 1-й минуте, а у «Фейеноорда» отличился Хулиан Карранца на 73-й.
  • Тео Эрнандес был удален с поля у хозяев на 51-й минуте. У гостей красную карточку получил Гивайро Рид на 90+7-й.
  • Босхаарт стал и.о. главного тренера «Фейеноорда» после увольнения Брайана Приске 11 февраля.

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Источник: tuttomercatoweb.com

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