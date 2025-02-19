Ибрагимович прокомментировал вылет «Милана» из Лиги чемпионов

Советник «Милана» Златан Ибрагимович высказался о провале команды в стыках ЛЧ.

Итальянцы вылетели от «Фейеноорда».

Они дома сыграли вничью со счетом 1:1 после гостевого поражения 0:1.

В общем этапе Лиги чемпионов «Милан» финишировал на 9-м месте.

«Мы разочарованы и злимся на себя. Судья был суров, когда удалил Тео Эрнандеса. В таком матче за симуляцию надо сначала предупреждать устно. Этот эпизод изменил игру.

Но мы не злимся на арбитра, потому что вылет из ЛЧ – это наша вина. Здесь не может быть никаких оправданий или жалоб. Соперник был сильнее нас», – заявил Ибрагимович.