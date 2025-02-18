Отец Неймара прояснил будущее форварда в «Сантосе»

Неймар может остаться в «Сантосе» на более длительный срок.

В конце января нападающий вернулся в родной клуб.

Он заключил контракт до июня.

Сообщалось, что затем Неймар намерен продолжить карьеру в Европе.

«Наш проект рассчитан не только на пять месяцев. Мы рассматриваем продление контракта.

Мы приехали сюда не для того, чтобы соревноваться в течение пяти месяцев, а для того, чтобы дать «Сантосу» возможность реструктурироваться, найти партнеров для клуба, чтобы он смог перестроиться», – сказал Неймар-старший.