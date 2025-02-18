Мостовой – об уходе Карпина из «Ростова»: «Меня больше интересует, будут ли поступать предложения Мостовому»

Александр Мостовой отреагировал на новость о скором уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

Сообщалось, что Карпин мог уйти до возобновления чемпионата

В итоге он согласился довести команду до конца сезона.

«Ничего не пойму. У нас, кроме Карпина, никого нет, что ли? Он и из «Спартака» так же уходил.

В «Ростове» до Карпина тоже были тренеры – их отставки были потерями? Для кого-то – потеря, для кого-то – нет.

А мне вообще всe равно. Меня больше интересует, будут ли сейчас поступать предложения Александру Мостовому», – сказал Мостовой.