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  • Мостовой – об уходе Карпина из «Ростова»: «Меня больше интересует, будут ли поступать предложения Мостовому»

Мостовой – об уходе Карпина из «Ростова»: «Меня больше интересует, будут ли поступать предложения Мостовому»

Александр Мостовой отреагировал на новость о скором уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

  • Сообщалось, что Карпин мог уйти до возобновления чемпионата
  • В итоге он согласился довести команду до конца сезона.

«Ничего не пойму. У нас, кроме Карпина, никого нет, что ли? Он и из «Спартака» так же уходил.

В «Ростове» до Карпина тоже были тренеры – их отставки были потерями? Для кого-то – потеря, для кого-то – нет.

А мне вообще всe равно. Меня больше интересует, будут ли сейчас поступать предложения Александру Мостовому», – сказал Мостовой.

  • Карпин совмещает посты главного тренера в «Ростове» и сборной России.
  • Команда ушла на зимнюю паузу на 7-м месте в РПЛ с 26 очками в 18 турах.
  • Сообщалось, что в приглашении Карпина заинтересовано «Динамо».

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии (6)
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1739876537
Успокойся,не будут.
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Каратель помойников
1739876697
Давно бы позвали,если бы поскромнее запросы были
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WILDLING_HRUNDEL
1739877868
В Испанию езжай
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FWSPM
1739878560
Мостовой готов возглавить Ростов. Валера уходи уже скорее.
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АК 68
1739879076
Саня, тебе же поступило предложение тренировать женскую команду, вот и ехай, набирайся опыта.
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...короче
1739879299
...смотри, Санёк, а то сделают предложение, которого ты не ждёшь, но не сможешь отказаться)...
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