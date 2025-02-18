Зидан близок к возвращению к тренерской карьере

Экс-главный тренер «Реала» Зинедин Зидан является основным претендентом на должность нового главного тренера сборной Франции. Сообщается, что он уже обсуждает с Федерацией французского футбола детали личного контракта.

Предполагается, что Зидан подпишет соглашение, срок которого пока не определен.