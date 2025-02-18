Зидан близок к возвращению к тренерской карьере

Экс-главный тренер «Реала» Зинедин Зидан является основным претендентом на должность нового главного тренера сборной Франции. Сообщается, что он уже обсуждает с Федерацией французского футбола детали личного контракта.
Предполагается, что Зидан подпишет соглашение, срок которого пока не определен.
- Сообщалось, что 52‑летний специалист хочет возглавить сборную Франции и продолжить жить в Мадриде.
- Зидан ранее тренировал «Реал» в 2016–2018 и 2019–2021 годах.
- Нынешний главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подтвердил, что покинет национальную команду после чемпионата мира-2026.