Орлов оценил трансферы «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Спартак» зимними трансферами бросил перчатку вызова «Зениту».

– Возвращаясь к «Спартаку» с его мощными трансферами – это таким образом Питеру брошена перчатка?

– Перчатка, безусловно, брошена, только где эта мощность проявляется?

– Ну, пока как минимум в платежных ведомостях…

– Ну, давайте посмотрим. Я видел игру Ливая Гарсии в матче против «Зенита» в финале зимнего турнира в ОАЭ – он вышел справа, то есть, они посадили на скамейку Бонгонду. Но Бонгонда-то уже действующий игрок в комбинации с Угальде и Барко, он незаменим. И если они его сейчас отодвинут…

Это такая же история, как с трансфером Пьянича в ЦСКА – он же не попадает в скоростную игру армейцев с Файзуллаевым, Обляковым. Мне кажется, Николич сильно рискует. Пьянич ведь останавливает игру и практически не ведет борьбу в защите. Значит, один игрок при обороне у ЦСКА выпадает.

– Кстати, по поводу ЦСКА – они в этом сезоне пытаются перестраивать свою игру на 4-4-2. На ваш взгляд, получается?

– Вопрос в том, а кто этот второй впереди? Пока я вижу только одного Мусаева. Нет игрока, исполнителя. Да и Мусаев тоже не для команды, которая хочет стать чемпионом. Вот Кордоба – это да! А так надо ставить планку по возможностям игроков, индивидуальных.

Мусаев, безусловно, старается, борется, но мастерства маловато. Большинство действий за счет силовой борьбы, так же, кстати, как и у Соболева. Они оба такие силовые. Тот же Дзюба в этом смысле похитрее, но сейчас какой уже от него прыти ждать – возраст берет свое. Хотя он остается полезным за счет своего опыта.