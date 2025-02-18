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Орлов оценил трансферы «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Спартак» зимними трансферами бросил перчатку вызова «Зениту».

– Возвращаясь к «Спартаку» с его мощными трансферами – это таким образом Питеру брошена перчатка?

– Перчатка, безусловно, брошена, только где эта мощность проявляется?

– Ну, пока как минимум в платежных ведомостях…

– Ну, давайте посмотрим. Я видел игру Ливая Гарсии в матче против «Зенита» в финале зимнего турнира в ОАЭ – он вышел справа, то есть, они посадили на скамейку Бонгонду. Но Бонгонда-то уже действующий игрок в комбинации с Угальде и Барко, он незаменим. И если они его сейчас отодвинут…

Это такая же история, как с трансфером Пьянича в ЦСКА – он же не попадает в скоростную игру армейцев с Файзуллаевым, Обляковым. Мне кажется, Николич сильно рискует. Пьянич ведь останавливает игру и практически не ведет борьбу в защите. Значит, один игрок при обороне у ЦСКА выпадает.

– Кстати, по поводу ЦСКА – они в этом сезоне пытаются перестраивать свою игру на 4-4-2. На ваш взгляд, получается?

– Вопрос в том, а кто этот второй впереди? Пока я вижу только одного Мусаева. Нет игрока, исполнителя. Да и Мусаев тоже не для команды, которая хочет стать чемпионом. Вот Кордоба – это да! А так надо ставить планку по возможностям игроков, индивидуальных.

Мусаев, безусловно, старается, борется, но мастерства маловато. Большинство действий за счет силовой борьбы, так же, кстати, как и у Соболева. Они оба такие силовые. Тот же Дзюба в этом смысле похитрее, но сейчас какой уже от него прыти ждать – возраст берет свое. Хотя он остается полезным за счет своего опыта.

  • По данным Transfermarkt, этой зимой «Спартак» приобрел нападающего Ливая Гарсию за 18,7 миллиона евро, вингера Пабло Солари за 10 миллионов и вратаря Илью Помазуна за 1,2 миллиона.
  • ЦСКА приобрел нападающего Алеррандро у «Брагантино» за 4,2 миллиона евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (17)
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alefreddy
1739872812
ценителя нашли
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САДЫЧОК
1739872886
Вроде бы каждый день в футболе этот Орлов-но несет дичь про Пьянича. Ничего он не останавливает, делает ускорение команде правильным развитием паса.Да, медленный, но вся игра команды под контролем Пьянича . И тут же приводит пример Никакущих Соболева и Дзюбу?!
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Spartak_forv@
1739874472
О да, Гарсия должен был сыграть матч жизни в товарняке что бы понравится самому Орлову. Да даже если бы Ливая забил 5 и отдал 5 голевых в этом матче тот же Орлов сказал бы,что это всего лишь товарищеский матч и выводы по нему делать не стоит
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Каратель помойников
1739875421
Хенку опять не прокапали?
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FROLL007
1739875992
Бесполезная трата денег от народной нефти. Гыгыгы
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VPERDIV SPARTAK
1739876215
Сергеевич грамотный и умный как всегда четко и по делу
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алдан2014
1739876259
Дождались . Мы тут все ждали,ну когда же? Свершился перл от дяди Гены.
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FWSPM
1739879105
А где это должно проявлятся? Может дождемся начала чемпионата хотя бы? Насчет товарняка дубайского я думаю даже к лучшему что станкович его слил. Все знают что тот кто выйграл зимний винлайн кубок чемпионом не становится.
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...короче
1739880571
...чего тут рассуждать и слушать, чьи-то рассуждения, сами скоро увидим, в масть или нет эти трансферы, лишь бы не ломалось то, что до перерыва было построено...
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