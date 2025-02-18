Бывший скаут «Краснодара» – о «Зените»: «Покупка одного футболиста за 35 млн – это бюджет трех команд РПЛ»

Бывший главный скаут и технический директор «Краснодара» Александр Толстиков высказался относительно финансов клубов РПЛ.

«Я уверен, что наш футбол придет к самоокупаемости. Уже поднялась стоимость телевизионных прав, спонсоры выплачивают совершенно другие деньги.

Сегодня даже условный «Оренбург» уже получает плюс-минус 10 миллионов евро от телевизионного, беттинговых контрактов. Значит, у них и бюджет уже 12-15 миллионов.

Если при этом ты умеешь продавать футболистов и воспитывать вместо них новых, тогда ты будешь жить на самоокупаемости. Просто все должно быть гармонично.

Ты не можешь продать всех своих лидеров и остаться с одной молодежью – ты вылетишь. Соответственно, подготовка к продаже и интеграция молодых в состав должна готовиться планово, из года в год. Это целая профессиональная работа.

Сейчас очень тяжело конкурировать с «Зенитом». Хотя он задорого берет футболистов и задорого продает. У «Зенита» лучший мерчандайзинг и самая высокая посещаемость в России. Но все равно их трансферные цифры пугают. Покупка одного футболиста за 35 миллионов – это бюджет трех команд Премьер-лиги, условно Воронежа, «Оренбурга» и «Химок».

Но мы понимаем, что «Зенит» может летом или через год продать того же Энрике за 50 миллионов. В топ-клуб Европы или в арабские страны. Они уже показали, что умеют это делать. Каждый клуб должен знать свой уровень и жить в рамках этого уровня», – сказал Толстиков.