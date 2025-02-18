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  • Бывший скаут «Краснодара» – о «Зените»: «Покупка одного футболиста за 35 млн – это бюджет трех команд РПЛ»

Бывший скаут «Краснодара» – о «Зените»: «Покупка одного футболиста за 35 млн – это бюджет трех команд РПЛ»

Бывший главный скаут и технический директор «Краснодара» Александр Толстиков высказался относительно финансов клубов РПЛ.

«Я уверен, что наш футбол придет к самоокупаемости. Уже поднялась стоимость телевизионных прав, спонсоры выплачивают совершенно другие деньги.

Сегодня даже условный «Оренбург» уже получает плюс-минус 10 миллионов евро от телевизионного, беттинговых контрактов. Значит, у них и бюджет уже 12-15 миллионов.

Если при этом ты умеешь продавать футболистов и воспитывать вместо них новых, тогда ты будешь жить на самоокупаемости. Просто все должно быть гармонично.

Ты не можешь продать всех своих лидеров и остаться с одной молодежью – ты вылетишь. Соответственно, подготовка к продаже и интеграция молодых в состав должна готовиться планово, из года в год. Это целая профессиональная работа.

Сейчас очень тяжело конкурировать с «Зенитом». Хотя он задорого берет футболистов и задорого продает. У «Зенита» лучший мерчандайзинг и самая высокая посещаемость в России. Но все равно их трансферные цифры пугают. Покупка одного футболиста за 35 миллионов – это бюджет трех команд Премьер-лиги, условно Воронежа, «Оренбурга» и «Химок».

Но мы понимаем, что «Зенит» может летом или через год продать того же Энрике за 50 миллионов. В топ-клуб Европы или в арабские страны. Они уже показали, что умеют это делать. Каждый клуб должен знать свой уровень и жить в рамках этого уровня», – сказал Толстиков.

  • Нынешней зимой «Зенит» приобрел вингера Луиса Энрике за 33 миллиона евро, арендовал защитника Огнена Мимовича, а также вернул из аренды вратаря Никиту Гойло, защитника Ваню Дркушича и полузащитника Ду Кейроса.
  • Клуб продал полузащитника Кладуиньо за 20 миллионов евро, вингера Артура – за 10 миллионов и нападающего Вильсона Изидора – за 6 миллионов.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии (35)
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fakeid
1739866902
мля, его тарасофские покусали, что ли? те тоже визжат про 35 лямов, забывая, что мы отдали вендела и артура взамен. и вовсе не бесплатно. тупой хряк борзыкин с фабрики футбола тоже визжал про 35, и типа забыл, кто отправился в обратном направлении. секта!
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fakeid
1739867046
«Зенит» заявил, что не платил деньги за трансфер Луиса Энрике https://bombardir.ru/news/759266 Медведев подтвердил, что «Зениту» не надо платить за Энрике https://bombardir.ru/news/759299
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VVM1964
1739867300
Транжирят народные денежки не считая !!! ((( Ну ничего - "ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй..." (с) !!!)))
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Назарян
1739867912
а где пресловутое фер плей, если только одного купили за 35 млн а продали 3их за 36 млн а остальных за какие бабки купили игроков?
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R_a_i_n
1739871401
Про посещаемость поржал как Клинер)))
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FROLL007
1739876279
Зенит в основном дорого покупает и продаёт с наваром.
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