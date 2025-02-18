Пименов рассказал о своих задачах в «Крыльях Советов»

Новый заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов прокомментировал свое назначение в самарский клуб.
«Для меня большая честь присоединиться к клубу «Крылья» – это бренд, который знают во всей России, клуб с богатыми традициями. В разное время многие известные игроки защищали его цвета, и для меня особая гордость стать частью этой команды.
Перед нами стоят важные задачи. В первую очередь – это достижение спортивных результатов. Мы будем уделять большое внимание развитию талантливой молодежи, создавать условия для их профессионального роста.
Еще один ключевой приоритет – привлечение болельщиков на трибуны.
Благодарю руководство клуба за оказанное доверие! Самара и Самарская область – это футбольный регион», – сказал Пименов.
- В понедельник новым генеральным директором «Крыльев Советов» стал Роберт Тер-Абрамян, который сменил на этом посту Вадима Андреева.
- 43-летний Пименов является двукратным чемпионом и обладателем Кубка России, амбассадором РФС и экспертом телеканала «Матч ТВ». С сентября прошлого года занимал должность заместителя директора ФК «Орел».