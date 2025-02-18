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Флик объяснил наказание Кунде

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о наказании Жюля Кунде за опоздание на техническую установку перед домашним матчем 24-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (1:0).

«Перед матчем я хочу, чтобы все понимали, что им предстоит делать на поле. Перед матчами мы проводим два-три собрания. Не так уж и сложно приехать пораньше.

Я хочу поговорить с ним. Он опоздал, а у нас есть понятные правила. Я принял решение из уважения к футболистам, клубу, болельщикам», – сказал Флик.

  • Кунде из-за опоздания оказался вне стартового состава «Барселоны». Француз вышел на замену на 66-й минуте.
  • Для Кунде это уже второй такой случай. Первый был в октябре перед игрой с «Алавесом».

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Источник: As

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