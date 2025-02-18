Флик объяснил наказание Кунде

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о наказании Жюля Кунде за опоздание на техническую установку перед домашним матчем 24-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (1:0).

«Перед матчем я хочу, чтобы все понимали, что им предстоит делать на поле. Перед матчами мы проводим два-три собрания. Не так уж и сложно приехать пораньше.

Я хочу поговорить с ним. Он опоздал, а у нас есть понятные правила. Я принял решение из уважения к футболистам, клубу, болельщикам», – сказал Флик.