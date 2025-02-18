Агент отреагировал на информацию об интересе «Васко да Гама» к игроку «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент вингера «Зенита» Педро, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Васко да Гама».
«Это ложь, что «Васко да Гама» интересуется Педро», – сказал Гарсия.
- По данным «РБ Спорт», Педро заинтересовал руководство и тренеров «Васко да Гама». Бразильцы изучают вариант возможного приобретения 19-летнего вингера.
- Педро пропустил сборы с «Зенитом» из-за участия в чемпионате Южной Америки U-20. Он выиграл турнир в составе сборной Бразилии. На счету футболиста 2 гола и 6 передач в 9 матчах.
- В этом сезоне в составе петербургского клуба Педро провел 25 встреч, отметился 3 забитыми мячами и 4 ассистами.
- Его контракт с «Зенитом» рассчитан до конца 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Педро в 9 миллионов евро.