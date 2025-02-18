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  • Агент отреагировал на информацию об интересе «Васко да Гама» к игроку «Зенита»

Агент отреагировал на информацию об интересе «Васко да Гама» к игроку «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент вингера «Зенита» Педро, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Васко да Гама».

«Это ложь, что «Васко да Гама» интересуется Педро», – сказал Гарсия.

  • По данным «РБ Спорт», Педро заинтересовал руководство и тренеров «Васко да Гама». Бразильцы изучают вариант возможного приобретения 19-летнего вингера.
  • Педро пропустил сборы с «Зенитом» из-за участия в чемпионате Южной Америки U-20. Он выиграл турнир в составе сборной Бразилии. На счету футболиста 2 гола и 6 передач в 9 матчах.
  • В этом сезоне в составе петербургского клуба Педро провел 25 встреч, отметился 3 забитыми мячами и 4 ассистами.
  • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до конца 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Педро в 9 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии (2)
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ilich55
1739856890
«РБ Спорт» врёт, «Чемпионат» опровергает, «Матч ТВ» пургу несёт, а всевозможные телеграмм-каналы цитируют источники, близкие к жёлтой прессе...., и так по спирали Архимеда. В качестве готовальни выступает бомба. Так и живёт нынешняя СМИ.............
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FWSPM
1739866785
Нужно доверять проверенным источникам. Посмотрим что там у Карпова пишут
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