Первый тренер Мостового – о будущем футболиста в «Зените»: «Если он хочет играть, то, наверное, надо уходить»

Первый тренер полузащитника «Зенита» Андрея Мостового Андрей Лебедев оценил перспективы хавбека в клубе.

– Опасаетесь ли, что Андрей может провести весенний отрезок сезона в запасе «Зенита»?

– По-моему, уже по всем товарищеским играм понятно, что он не является игроком основного состава, или просто я что-то не понимаю.

– А готов ли Мостовой в нынешней форме конкурировать с Педро? Андрей оформил дубль и ассист в недавнем матче против «Урала».

– Так он постоянно борется за эту конкуренцию. Только почему-то все время выходит на замену и редко-редко в основном составе.

– Усугубляет ли положение Андрея то, что в финале Зимнего Кубка РПЛ на его позиции использовали звeздного новичка Энрике?

– Судя по всем товарищеским играм складывается впечатление, что на него, как на основном игрока, не рассчитывают.

– Стоит ли Андрею будущим летом попробовать уехать в Европу?

– Смотря куда, точно не в Англию [смеется].

– Как в таком случае ему лучше поступить со своей карьерой?

– Смотря, чего он хочет. Если он хочет только деньги зарабатывать, то пусть и дальше выходит на замену. Если он хочет играть, то, наверное, надо уходить.

Не знаю насчет Европы. Что-то Европа не пошло у наших игроков. Захарян не слишком хорошо уехал. Грубо говоря, только один Головин нормально играет.

– Сейчас есть же пример Антона Миранчука в Швейцарии.

– Спросите у половины наших болельщиков, кто такой «Сьон» – вам никто не ответит. Вы еще про Леху Миранчука скажите, как он там в Америке играет. Вот его не понимаю: нормально играл то в «Аталанте»,то в «Торино», а потом взял и в Америку уехал. Честно говоря, странное решение.

– Видите ли вы прогресс Мостового за период его игры в «Зените»?

– Точно не прогрессирует.

– Почему?

– Прогрессирует, это когда ты постоянно играешь, чувствуешь, что тренер в тебя верит. А мне кажется, что сейчас сам Андрей понимает, что тренер в него не сильно верит, хотя и крест окончательно не ставит.