Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Первый тренер Мостового – о будущем футболиста в «Зените»: «Если он хочет играть, то, наверное, надо уходить»

Первый тренер Мостового – о будущем футболиста в «Зените»: «Если он хочет играть, то, наверное, надо уходить»

Первый тренер полузащитника «Зенита» Андрея Мостового Андрей Лебедев оценил перспективы хавбека в клубе.

– Опасаетесь ли, что Андрей может провести весенний отрезок сезона в запасе «Зенита»?

– По-моему, уже по всем товарищеским играм понятно, что он не является игроком основного состава, или просто я что-то не понимаю.

– А готов ли Мостовой в нынешней форме конкурировать с Педро? Андрей оформил дубль и ассист в недавнем матче против «Урала».

– Так он постоянно борется за эту конкуренцию. Только почему-то все время выходит на замену и редко-редко в основном составе.

– Усугубляет ли положение Андрея то, что в финале Зимнего Кубка РПЛ на его позиции использовали звeздного новичка Энрике?

– Судя по всем товарищеским играм складывается впечатление, что на него, как на основном игрока, не рассчитывают.

– Стоит ли Андрею будущим летом попробовать уехать в Европу?

– Смотря куда, точно не в Англию [смеется].

– Как в таком случае ему лучше поступить со своей карьерой?

– Смотря, чего он хочет. Если он хочет только деньги зарабатывать, то пусть и дальше выходит на замену. Если он хочет играть, то, наверное, надо уходить.

Не знаю насчет Европы. Что-то Европа не пошло у наших игроков. Захарян не слишком хорошо уехал. Грубо говоря, только один Головин нормально играет.

– Сейчас есть же пример Антона Миранчука в Швейцарии.

– Спросите у половины наших болельщиков, кто такой «Сьон» – вам никто не ответит. Вы еще про Леху Миранчука скажите, как он там в Америке играет. Вот его не понимаю: нормально играл то в «Аталанте»,то в «Торино», а потом взял и в Америку уехал. Честно говоря, странное решение.

– Видите ли вы прогресс Мостового за период его игры в «Зените»?

– Точно не прогрессирует.

– Почему?

– Прогрессирует, это когда ты постоянно играешь, чувствуешь, что тренер в тебя верит. А мне кажется, что сейчас сам Андрей понимает, что тренер в него не сильно верит, хотя и крест окончательно не ставит.

  • 27-летний Мостовой провел за «Зенит» в этом сезоне 22 матча, забил 6 голов, отдал 3 передачи.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Новости по теме
Генич рассказал, почему считает «Зенит» фаворитом чемпионской гонки 19
Ветеран «Зенита» объяснил, зачем команде нужен Соболев 4
Бывший скаут «Краснодара» – о «Зените»: «Покупка одного футболиста за 35 млн – это бюджет трех команд РПЛ» 35
Источник: «Спорт день за днём»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:06
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DMитрий
1739862377
Лебедев долбится в глаза. Для тренера (даже юношеского) это мягко скажем... Взял бы хотя бы статистику открыл за последние пол года: Только почему-то все время выходит на замену и редко-редко в основном составе. Вопрос кто тогда выходит чаще и регулярно играет на его позиции? Мля, да Губерниев бы даже такое абсурдное интервью не дал с ляпами почти в каждом предложении! Такое ощущение, что обиженка у тренеришки - забыл Мост про него и монеткой не помог.
Ответить
Борис34684
1739864166
Положа руку на сердце можно с уверенностью сказать, что Мостовой очень даже не плохой игрок, но и играть в Зените основного он не будет. Миллеровщина ударилась в южную Америку и потратив столько бобла на угольков, кто же будет держать их на скамейке. А Мостовой вряд ли будет продлевать контракт с Зенитом.
Ответить
FWSPM
1739867205
так будет сидеть на лавке до пенсии
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 