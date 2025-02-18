Махачкалинское «Динамо» собирается усилить еще одну позицию до закрытия зимнего ТО

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев раскрыл планы клуба на последние дни зимнего трансферного окна.
– Подготовка к возобновлению сезона протекает в обычном рабочем режиме. Решаются задачи технической, физической и тактической подготовки. Ничего нового.
Не думаю, что есть какая‑то команда, которая может сказать, что все задачи по подготовке решает на 100%. Всегда хочется большего. Но работают футболисты добросовестно, с высокой самоотдачей.
– Стоит ли еще ждать трансферов от вашего клуба?
– Все может быть. Нам непросто вести эту работу в силу наших возможностей, но она ведется. Возможно, будет еще трансфер, но только один.
– На какую позицию рассматривается усиление?
– Мы хотим усилить позицию форварда. Нужен еще один нападающий. Хотя я не могу сказать, что у нас плохие нападающие. Для нашего клуба – хорошие.
Но чтобы мы могли играть разнообразнее в отдельных случаях – нужен еще нападающий другого типа.
- Зимнее ТО в России закроется 20 февраля.
- Махачкалинское «Динамо» ушло на зимнюю паузу на 11-м месте в РПЛ.
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