Махачкалинское «Динамо» собирается усилить еще одну позицию до закрытия зимнего ТО

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев раскрыл планы клуба на последние дни зимнего трансферного окна.

– Подготовка к возобновлению сезона протекает в обычном рабочем режиме. Решаются задачи технической, физической и тактической подготовки. Ничего нового.

Не думаю, что есть какая‑то команда, которая может сказать, что все задачи по подготовке решает на 100%. Всегда хочется большего. Но работают футболисты добросовестно, с высокой самоотдачей.

– Стоит ли еще ждать трансферов от вашего клуба?

– Все может быть. Нам непросто вести эту работу в силу наших возможностей, но она ведется. Возможно, будет еще трансфер, но только один.

– На какую позицию рассматривается усиление?

– Мы хотим усилить позицию форварда. Нужен еще один нападающий. Хотя я не могу сказать, что у нас плохие нападающие. Для нашего клуба – хорошие.

Но чтобы мы могли играть разнообразнее в отдельных случаях – нужен еще нападающий другого типа.