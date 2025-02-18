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  • Махачкалинское «Динамо» собирается усилить еще одну позицию до закрытия зимнего ТО

Махачкалинское «Динамо» собирается усилить еще одну позицию до закрытия зимнего ТО

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев раскрыл планы клуба на последние дни зимнего трансферного окна.

– Подготовка к возобновлению сезона протекает в обычном рабочем режиме. Решаются задачи технической, физической и тактической подготовки. Ничего нового.

Не думаю, что есть какая‑то команда, которая может сказать, что все задачи по подготовке решает на 100%. Всегда хочется большего. Но работают футболисты добросовестно, с высокой самоотдачей.

– Стоит ли еще ждать трансферов от вашего клуба?

– Все может быть. Нам непросто вести эту работу в силу наших возможностей, но она ведется. Возможно, будет еще трансфер, но только один.

– На какую позицию рассматривается усиление?

Мы хотим усилить позицию форварда. Нужен еще один нападающий. Хотя я не могу сказать, что у нас плохие нападающие. Для нашего клуба – хорошие.

Но чтобы мы могли играть разнообразнее в отдельных случаях – нужен еще нападающий другого типа.

  • Зимнее ТО в России закроется 20 февраля.
  • Махачкалинское «Динамо» ушло на зимнюю паузу на 11-м месте в РПЛ.
  • Команда набрала 17 очков в 18 турах в дебютном сезоне в Премьер-лиге.

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Источник: «Матч ТВ»

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