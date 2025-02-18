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  • Гурцкая – о тренере клуба РПЛ: «Морально дядя сильно устал»

Гурцкая – о тренере клуба РПЛ: «Морально дядя сильно устал»

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскрыл подробности происходящего вокруг главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

– Я представляю, что творится у Осинькина на душе. Я представляю, как бы он хотел сейчас, чтобы его рассчитали и отправили спокойно до лета в отпуск.

Морально дядя сильно устал. Сейчас, правда, в последний момент к нему идут Гагнидзе и Зиньковский.

– На прошлой неделе появились новости о том, что убирают Осинькина. Вы понимаете, кто воду мутит?

– Да. Я думаю, что группа, которая пришла, в лице Пименова…

– Пименов пришел?

– Это будет называться по-другому, но он в принципе пришел. Будет называться советником каким-то.

– Как он оказался в «Крыльях»?

– Его позвал Тер-Абрамян, но почему именно Руслана позвали, какой функционал он будет выполнять… Поэтому пошли разговоры о том, что якобы за ним идет Гуренко главным тренером.

– В «Крыльях» еще несколько людей с бэкграундом «Локо» будут?

– Да, Гилерме и Билялетдинов-младший.

– Вы верите в то, что Пименов пытался договориться с Осинькиным, чтобы тот покинул команду без компенсации?

– Не было такого звонка. Был звонок Игорю Витальевичу от Пименова или нового окружения, но такого разговора прям не было. И Пименов не находится сейчас в Турции с командой.

– Пименов сказал, что не убеждал Осинькина…

– Простой вопрос к Руслану: он звонил Осинькину или не звонил? Все. Убеждал или не убеждал – это уже второстепенно.

  • «Крылья Советов» ушли на зимнюю паузу на 10-м месте в РПЛ с 18 очками в 18 турах.
  • Осинькин возглавляет самарскую команду с 2020 года.

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Источник: «Это футбол, брат!»

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Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1739827607
Все вышеперечисленные фамилии ни в какое сравнение не идут с Осинькиным. Пользу может принести только Гильерме в качестве играющего тренера вратарей. ""
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Борис34684
1739843918
Осинькину надо было давно самому уйти из этой созданной новым губером клоаки. Тренер то хороший не потеряется в премьер лиги, работа точно найдётся.
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subbotaspartak
1739850230
Отработать контракт по чесноку...
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СПОРТ 21 века
1739861832
Обидно за Игоря Витальевича. А вот Руслану Пименову огромный минус за то, что он выдавливает циничным образом такого уважаемого человека. Буквально по костям идёт, чтобы создать свою ЖД диаспору. Правильнее было бы сначала спросить самарских болельщиков о том нужно ли им это вообще. Нет сомнений каждый из них сказал бы: оставьте нам нашу команду, наш клуб, мы хотим смотреть футбол, а не копаться в этом пожелтевшим белье. Но таков сейчас мир спорта! Кругом только и процветает наглость, цинизм, равнодушие...
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