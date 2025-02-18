Гурцкая – о тренере клуба РПЛ: «Морально дядя сильно устал»

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскрыл подробности происходящего вокруг главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.
– Я представляю, что творится у Осинькина на душе. Я представляю, как бы он хотел сейчас, чтобы его рассчитали и отправили спокойно до лета в отпуск.
Морально дядя сильно устал. Сейчас, правда, в последний момент к нему идут Гагнидзе и Зиньковский.
– На прошлой неделе появились новости о том, что убирают Осинькина. Вы понимаете, кто воду мутит?
– Да. Я думаю, что группа, которая пришла, в лице Пименова…
– Пименов пришел?
– Это будет называться по-другому, но он в принципе пришел. Будет называться советником каким-то.
– Как он оказался в «Крыльях»?
– Его позвал Тер-Абрамян, но почему именно Руслана позвали, какой функционал он будет выполнять… Поэтому пошли разговоры о том, что якобы за ним идет Гуренко главным тренером.
– В «Крыльях» еще несколько людей с бэкграундом «Локо» будут?
– Да, Гилерме и Билялетдинов-младший.
– Вы верите в то, что Пименов пытался договориться с Осинькиным, чтобы тот покинул команду без компенсации?
– Не было такого звонка. Был звонок Игорю Витальевичу от Пименова или нового окружения, но такого разговора прям не было. И Пименов не находится сейчас в Турции с командой.
– Пименов сказал, что не убеждал Осинькина…
– Простой вопрос к Руслану: он звонил Осинькину или не звонил? Все. Убеждал или не убеждал – это уже второстепенно.
- «Крылья Советов» ушли на зимнюю паузу на 10-м месте в РПЛ с 18 очками в 18 турах.
- Осинькин возглавляет самарскую команду с 2020 года.