Адиев объяснил рекордную трансферную кампанию «Спартака»

Экс-тренер «Ахмата» и сборной Казахстана Магомед Адиев оценил активность «Спартака» на зимнем трансферном рынке.
- Клуб уже купил вратаря Илью Помазуна (1,2 млн евро), нападающего Ливая Гарсию (20 млн евро + бонусы) и вингера Пабло Солари (10+2 млн евро).
- Теперь москвичи работают над подписанием полузащитника.
– Действительно ли «Спартак» выходит на новый уровень? Имеете ли вы представление о Ливае Гарсии и Солари?
– В своих клубах они неплохо выступали и хорошо себя зарекомендовали.
«Спартаку», конечно, нужно было усиление. Сейчас они могут видоизмениться. На те позиции, которые надо было, они приобрели игроков.
– Почти 30 миллионов евро за двоих.
– Если рассуждать об этом со стороны, то да, зачем такие траты, когда нет еврокубков. Но непосредственно когда я работал в «Ахмате» и ты участвуешь в этом чемпионате, как ни крути, ты хочешь, чтобы твоя команда была конкурентоспособной.
И если есть такие финансовые возможности у «Спартака», то понятно, что они готовятся под «Зенит», чтобы отобрать у них чемпионский титул.
- Спартаковцы побили клубный рекорд по тратам на трансферы за сезон.
- За летнее и зимнее ТО они заплатили за новых футболистов 58,4 миллиона евро.
- Предыдущий максимум был в сезоне-2019/20 – 42,5 миллиона евро.