Адиев объяснил рекордную трансферную кампанию «Спартака»

Экс-тренер «Ахмата» и сборной Казахстана Магомед Адиев оценил активность «Спартака» на зимнем трансферном рынке.

Клуб уже купил вратаря Илью Помазуна (1,2 млн евро), нападающего Ливая Гарсию (20 млн евро + бонусы) и вингера Пабло Солари (10+2 млн евро).

Теперь москвичи работают над подписанием полузащитника.

– Действительно ли «Спартак» выходит на новый уровень? Имеете ли вы представление о Ливае Гарсии и Солари?

– В своих клубах они неплохо выступали и хорошо себя зарекомендовали.

«Спартаку», конечно, нужно было усиление. Сейчас они могут видоизмениться. На те позиции, которые надо было, они приобрели игроков.

– Почти 30 миллионов евро за двоих.

– Если рассуждать об этом со стороны, то да, зачем такие траты, когда нет еврокубков. Но непосредственно когда я работал в «Ахмате» и ты участвуешь в этом чемпионате, как ни крути, ты хочешь, чтобы твоя команда была конкурентоспособной.

И если есть такие финансовые возможности у «Спартака», то понятно, что они готовятся под «Зенит», чтобы отобрать у них чемпионский титул.