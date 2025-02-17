Гурцкая: «Карпин хочет уйти из «Ростова», не дожидаясь разрушения империи»

Футбольный агент Тимур Гурцкая объяснил, почему Валерий Карпин спешил с уходом с поста главного тренера «Ростова».
В итоге он согласился довести команду до конца сезона.
– Почему тема Карпина в «Динамо» стала настолько обсуждаемой?
– Потому что Валера сказал, что уходит из «Ростова».
– Кому?
– Всем. Не исключено, что он уйдет из «Ростова». И вероятность больше 50%, что это произойдет до рестарта чемпионата.
Все, кто знают эту ситуацию, оценивают на 80%, что Георгиевич может не начать чемпионат [в «Ростове»].
Карпин месяц назад сказал, что он устал. Он хочет уйти. «Ростов» пытается найти замену, не дать ему возможность сейчас уйти.
У Валеры есть ответственность. Но события, происходящие вокруг «Ростова» в последнее время, могут его подтолкнуть к тому, что он объявит об уходе до рестарта чемпионата.
– Какие события?
– Говорят, что в «Ростове» может поменяться руководство. Вопрос в том, что может поменять вектор развития «Ростова».
Учитывая, что у Арташеса [Арутюнянца] есть 50% акций, с ним надо как-то договариваться.
Мы же в России находимся, мы понимаем, что если у губернатора есть большое желание договориться, он найдет способ договориться.
Карпин хочет уйти из «Ростова», не дожидаясь разрушения империи. Он по-любому уходит в конце сезона. Сейчас ему не хочется оставаться, при том, что могут быть какие-то тектонические сдвиги.
– Допустим, Карпин уходит из «Ростова». Что тогда будет с клубом?
– Глобально пока непонятно. Попытки забрать «Ростов» под кого-то приведут к тому, что 15 игроков уйдут за Рыскиным, если он уйдет.
Если Арташес уйдет, Рыскин сто процентов в «Ростове» не останется, кто бы туда ни пришел.
- Карпин совмещает посты главного тренера в «Ростове» и сборной России.
- Команда ушла на зимнюю паузу на 7-м месте в РПЛ с 26 очками в 18 турах.
- Сообщалось, что в приглашении Карпина заинтересовано «Динамо».