Гурцкая: «Карпин хочет уйти из «Ростова», не дожидаясь разрушения империи»

Футбольный агент Тимур Гурцкая объяснил, почему Валерий Карпин спешил с уходом с поста главного тренера «Ростова».

В итоге он согласился довести команду до конца сезона.

– Почему тема Карпина в «Динамо» стала настолько обсуждаемой?

– Потому что Валера сказал, что уходит из «Ростова».

– Кому?

– Всем. Не исключено, что он уйдет из «Ростова». И вероятность больше 50%, что это произойдет до рестарта чемпионата.

Все, кто знают эту ситуацию, оценивают на 80%, что Георгиевич может не начать чемпионат [в «Ростове»].

Карпин месяц назад сказал, что он устал. Он хочет уйти. «Ростов» пытается найти замену, не дать ему возможность сейчас уйти.

У Валеры есть ответственность. Но события, происходящие вокруг «Ростова» в последнее время, могут его подтолкнуть к тому, что он объявит об уходе до рестарта чемпионата.

– Какие события?

– Говорят, что в «Ростове» может поменяться руководство. Вопрос в том, что может поменять вектор развития «Ростова».

Учитывая, что у Арташеса [Арутюнянца] есть 50% акций, с ним надо как-то договариваться.

Мы же в России находимся, мы понимаем, что если у губернатора есть большое желание договориться, он найдет способ договориться.

Карпин хочет уйти из «Ростова», не дожидаясь разрушения империи. Он по-любому уходит в конце сезона. Сейчас ему не хочется оставаться, при том, что могут быть какие-то тектонические сдвиги.

– Допустим, Карпин уходит из «Ростова». Что тогда будет с клубом?

– Глобально пока непонятно. Попытки забрать «Ростов» под кого-то приведут к тому, что 15 игроков уйдут за Рыскиным, если он уйдет.

Если Арташес уйдет, Рыскин сто процентов в «Ростове» не останется, кто бы туда ни пришел.