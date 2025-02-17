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  • Гурцкая: «Карпин хочет уйти из «Ростова», не дожидаясь разрушения империи»

Гурцкая: «Карпин хочет уйти из «Ростова», не дожидаясь разрушения империи»

Футбольный агент Тимур Гурцкая объяснил, почему Валерий Карпин спешил с уходом с поста главного тренера «Ростова».

В итоге он согласился довести команду до конца сезона.

– Почему тема Карпина в «Динамо» стала настолько обсуждаемой?

– Потому что Валера сказал, что уходит из «Ростова».

– Кому?

– Всем. Не исключено, что он уйдет из «Ростова». И вероятность больше 50%, что это произойдет до рестарта чемпионата.

Все, кто знают эту ситуацию, оценивают на 80%, что Георгиевич может не начать чемпионат [в «Ростове»].

Карпин месяц назад сказал, что он устал. Он хочет уйти. «Ростов» пытается найти замену, не дать ему возможность сейчас уйти.

У Валеры есть ответственность. Но события, происходящие вокруг «Ростова» в последнее время, могут его подтолкнуть к тому, что он объявит об уходе до рестарта чемпионата.

– Какие события?

– Говорят, что в «Ростове» может поменяться руководство. Вопрос в том, что может поменять вектор развития «Ростова».

Учитывая, что у Арташеса [Арутюнянца] есть 50% акций, с ним надо как-то договариваться.

Мы же в России находимся, мы понимаем, что если у губернатора есть большое желание договориться, он найдет способ договориться.

Карпин хочет уйти из «Ростова», не дожидаясь разрушения империи. Он по-любому уходит в конце сезона. Сейчас ему не хочется оставаться, при том, что могут быть какие-то тектонические сдвиги.

– Допустим, Карпин уходит из «Ростова». Что тогда будет с клубом?

– Глобально пока непонятно. Попытки забрать «Ростов» под кого-то приведут к тому, что 15 игроков уйдут за Рыскиным, если он уйдет.

Если Арташес уйдет, Рыскин сто процентов в «Ростове» не останется, кто бы туда ни пришел.

  • Карпин совмещает посты главного тренера в «Ростове» и сборной России.
  • Команда ушла на зимнюю паузу на 7-м месте в РПЛ с 26 очками в 18 турах.
  • Сообщалось, что в приглашении Карпина заинтересовано «Динамо».

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Источник: «Это футбол, брат!»

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17.02.2025 21:09
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Комментарии (2)
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alex1951
1739817631
Что за подковерные игры? Понятно ,Ростов не Чемпион ...но так на хрена он нужен Динамо.Засрать ,что создал Личка? Хватит уже ахинею гнать.... Карпина в Испанию, там ему место.... И отстаньте от динамиков! Ну,а если уйдет Тюкавин,Личка ....и будет полный 3,14 ...Ц Что за идиоты такие мысли внедряют? Фамилий в студию!
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VPERDIV SPARTAK
1739821448
Как задолбали эти губернаторы уроды
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