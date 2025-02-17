Агент Головина – об отказе украинца Трубина от рукопожатия: «На дебилов не обижаются»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, отреагировал на поведение вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина.

Украинец во второй раз не стал жать руку Головину.

Это произошло перед первым матчем 1/16 финала Лиги чемпионов.

То же самое Трубин сделал осенью на общем этапе.

«У Александра довольно устойчивая психика. На дебилов не обижаются. Если человеку бог мозги не дал, что тут сделаешь.

Сашу это не вывело из строя, в той игре он продемонстрировал хороший уровень игры.

У «Монако» случилось обидное удаление в начале второго тайма, что повлияло на исход матча», – сказал агент.