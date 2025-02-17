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  • Агент Головина – об отказе украинца Трубина от рукопожатия: «На дебилов не обижаются»

Агент Головина – об отказе украинца Трубина от рукопожатия: «На дебилов не обижаются»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, отреагировал на поведение вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина.

  • Украинец во второй раз не стал жать руку Головину.
  • Это произошло перед первым матчем 1/16 финала Лиги чемпионов.
  • То же самое Трубин сделал осенью на общем этапе.

«У Александра довольно устойчивая психика. На дебилов не обижаются. Если человеку бог мозги не дал, что тут сделаешь.

Сашу это не вывело из строя, в той игре он продемонстрировал хороший уровень игры.

У «Монако» случилось обидное удаление в начале второго тайма, что повлияло на исход матча», – сказал агент.

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Источник: ODDS

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17.02.2025 14:14
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Комментарии (10)
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Вованчик83
1739792197
Головин свинье не товарищ!
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Таврида
1739793005
Ухылянт заныкался в Бенфике, но корчит из себя патриота.
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R_a_i_n
1739795526
Обиженок строят эти чубатые.
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DOCTOR PENALTY
1739796077
Сашка соблюдает санитарные антиукропные нормы.
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алдан2014
1739796233
Слово Бог,пишется с большой буквы. Ну а *****...ну пожал бы руку,на родине бы сожрали бы . Есть хуже вещи. Что об этом то мусолить
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vovinho11
1739810924
Саня, и дальше не обращай внимания на дебилов
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