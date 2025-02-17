Экс-хавбек «Зенита» высказался о возможности работы Орлова на матчах команды

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о комментаторах «Матч ТВ». Он считает, что Геннадий Орлов мог бы помогать в их работе.

– На «Матч ТВ» появились петербургские комментаторы. Нравится ли вам их работа?

– Павел Богданов – хороший помощник. Хорошо обобщает происходящее на поле. В любом случае у комментатора должен быть шарм. Должна быть привлекательность.

В пример приведу Геннадия Сергеевича Орлова. Нужно, чтобы при просмотре репортажа не было желания отойти от экрана. Игра сама должна завлекать, и комментатор тоже.

В футболе и хоккею сейчас очень много статистики, которая не идет в плюс матчу. Идет игра, а нам рассказывают про статистику, кто сколько минут провел, кто в концовках играет, как тренировался, как готовился. Такое должно быть в паузах.

Хоккейные репортажи ведет мой хороший товарищ Андрей Шестаков. Все сводится к биографии, статистики и дням рождения. А хотелось бы видеть изюминку, как идет шайба, как она забивается, какая комбинация. Комментатор должен зрителю все преподнести как вишенку на тортик. Я считаю, что у наших должен быть шарм.

Я постоянно вспоминаю Геннадия Орлова. Это наше достояние. Он один из лучших комментаторов. Его олимпийский репортаж на волейбольном матче России и Бразилии не давал отходить от экрана. Я бы вручил медаль Орлову за репортаж.

– Как думаете, Геннадий Орлов смог бы комментировать матчи «Зенита»?

– Я бы его поставил рядом с ними, когда они работают на матчах. Он необязательно должен вести матч, но какие-то моменты подмечать. Пускай молодежь ведет, а его хорошие вставочки были бы очень интересны. Он так делал вместе с Казаченком и Михаилом Боярским.

– Вы бы хотели что-то прокомментировать?

– Навряд ли. Пускай ведет молодежь. Сходить на «Газпром Арену», да. Генич – хорошо ведет репортажи, Дима Шнякин тоже. Они аккуратны и профессиональны. Черданцев хорошо ведет программу «После футбола», но репортаж ему не так хорошо дается. Они все молодцы.

Сейчас Игонин, Аршавин и Радимов профессионально говорят. «Матч ТВ» я с удовольствием смотрю.

По Игорю Корнееву я удивляюсь, что он по сути тренер Премьер-лиги. Видно, что он горит работой. У него огромный опыт. Я удивлен, что он не получает приглашения от клубов премьер-лиги. Как и Игорь Шалимов. Мы многое теряем, что они находятся на «Матч ТВ», а не на поле с командами.

– Корнеев ранее занимал должность спортивного директора «Зенита». Сейчас бы он пригодился на этом посту?

– Нет, сейчас в «Зените» хорошая обойма во всем. Есть Андрей Аршавин, Влад Радимов, Михаил Бирюков, Константин Зырянов – много мощных специалистов. Мне очень нравится, что полномочия отданы на Александра Ивановича Медведева и Семака.

По Зырянову надо работать. Он побыл в «Зените», надо отдавать свои знания другим футболистам. Он должен добиться успехов на тренерском мостике.