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  • Костылев – о нападении ЦСКА: «Мусаев – хороший и быстрый парень, но он не бомбардир»

Костылев – о нападении ЦСКА: «Мусаев – хороший и быстрый парень, но он не бомбардир»

Бывший главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев высказался об игре красно-синих на Зимнем кубке РПЛ.

– Довольны ли качеством игры ЦСКА в Зимнем кубке?

– В первом тайме с «Краснодаром» очень неплохо смотрелись после такого периода подготовки. Они должны были вообще 3:0 вести. Есть перспектива, что они будут развивать свои наработки, и тогда у них дело пойдет.

Другое дело, что ЦСКА надо решать вопрос с атакой. Моментов у них много, а забить не могут. Если будет не два-три момента, а пять-шесть – тогда реализация будет повыше. Мусаев – хороший и быстрый парень, но он не бомбардир. Он моменты мажет или бьет прямо во вратаря. С завершающей частью у него проблема.

– Есть ли улучшения в игре ЦСКА?

– Игроки быстро перемещают мяч. У них организовано хорошее движение. Может быть не хватает такого хавбека, который может распределять мячи похитрее и поумнее. Просто контроль мяча сейчас много не принесет. По моему, это больное место у ЦСКА. Но команда мне нравится, молодые ребята активные, настырные, и скорость хорошая.

– Говорят о возможных трансферах Лоррана и Алеррандро в ЦСКА. Не поздно ли клуб занимается трансферами? Совсем скоро возобновление сезона.

– Это вопрос не только времени, но и финансов, и других аспектов. Если бы у ЦСКА были бы лишние деньги, то они бы не церемонились и взяли одного и второго. Вон у «Зенита» деньги есть, они как хотят действуют: и возьмут, и продадут… У них два форварда играют, еще и на замене один есть.

У ЦСКА иная ситуация. Но большинству команд не хватает игрока в атакующей позиции, который мог бы завершать атаки.

  • 23-летний нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев провел в этом сезоне за московский клуб 26 матчей, забил 9 голов, отдал 4 передачи.
  • 25-летний форвард Алеррандро должен вскоре перейти в московский клуб из «Брагантино».
  • По данным «Чемпионата», трансфер 18-летнего атакующего полузащитника Лоррана из «Фламенго» в ЦСКА находится на грани срыва.

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Источник: «Спорт день за днём»

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