Примера. «Бетис» разгромил «Реал Сосьедад» (3:0), Захарян провел 2-й матч в сезоне

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Бетис» дома одержал крупную победу над «Реал Сосьедад» – 3:0.

В первом тайме севильцы не реализовали пенальти. На 33-й минуте не смог поразить ворота с 11-метровой отметки Джовани Ло Чельсо.

Все голы хозяева забили во втором тайме. Антони открыл счет на 51-й минуте, а затем Марк Рока оформил дубль, отличишись на 64-й и 69-й.

«Реал Сосьедад» доигрывал матч вдевятером. Еще на 20-й минуте у сансебастьянцев был удален Игор Субельдия, а на 75-й красную карточку получил Шеральдо Бекер.

Российский полузащитник гостей Арсен Захарян вышел на замену на 76-й минуте. Для него это второй матч за «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне.

«Бетис» вышел на 8-е место с 32 очками после 24 матчей. «Реал Сосьедад» идет 11-м с 31 баллом.

Испания. Примера. 24-й тур

Бетис – Реал Сосьедад – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Антони, 51; 2:0 – Рока, 64; 3:0 – Рока, 69.

Нереализованный пенальти: Чельсо, 33 – нет.

Удаления: нет – Субельдия, 20; Бекер, 75.

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