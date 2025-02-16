Игроки «Реала» испытали бессилие и отчаяние из-за судейства матча с «Осасуной»

Футболисты «Реала» остались возмущены судейством матча 24-го тура Примеры с «Осасуной» (1:1).

По дороге из Памплоны в Мадрид в разговорах игроков «сливочных», тренерского штаба и руководства часто звучали слова: «Они издеваются над нами».

В раздевалке команды давно присутствует глубокое недовольство судейством в Ла Лиге, а после матча с «Осасуной» игроки испытали непонимание, бессилие и отчаяние, посчитав судейство Хосе Мунуэры Монтеро абсолютно несправедливым.

Отмечается, что в «Реале» не считают утешением сохранение лидерства в таблице благодаря потере очков «Атлетико». В раздевалке команды связывают работу рефери в последних матчах «Реала» с предвзятостью руководства судейского корпуса.