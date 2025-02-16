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  • Игроки «Реала» испытали бессилие и отчаяние из-за судейства матча с «Осасуной»

Игроки «Реала» испытали бессилие и отчаяние из-за судейства матча с «Осасуной»

Футболисты «Реала» остались возмущены судейством матча 24-го тура Примеры с «Осасуной» (1:1).

По дороге из Памплоны в Мадрид в разговорах игроков «сливочных», тренерского штаба и руководства часто звучали слова: «Они издеваются над нами».

В раздевалке команды давно присутствует глубокое недовольство судейством в Ла Лиге, а после матча с «Осасуной» игроки испытали непонимание, бессилие и отчаяние, посчитав судейство Хосе Мунуэры Монтеро абсолютно несправедливым.

Отмечается, что в «Реале» не считают утешением сохранение лидерства в таблице благодаря потере очков «Атлетико». В раздевалке команды связывают работу рефери в последних матчах «Реала» с предвзятостью руководства судейского корпуса.

  • На 39-й минуте матча с с поля был удален за разговоры полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. В протоколе судья написал, что хавбек произнес в его адрес нецензурное высказывание. В «Реале» считают, что слова Беллингема, сказанные во время матча, не соответствуют формулировке в судейском протоколе и намерены оспорить удаление.
  • Ранее «Реал» опубликовал на своем сайте официальную жалобу в Королевскую федерацию испанского футбола на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), где призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в повторяющемся вреде клубу.

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Источник: As

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16.02.2025 21:29
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