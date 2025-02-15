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  • Ларин прокомментировал возвращение Зиньковского в «Крылья Советов»

Ларин прокомментировал возвращение Зиньковского в «Крылья Советов»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин оценил скорое возвращение Антона Зиньковского в «Крылья Советов» из «Спартака».

«Если он и правда перейдет в «Крылья Советов», то я отношусь к этому положительно, потому что считаю, что там у него будет игровая практика, которой не хватает в «Спартаке» в последнее время. Я думаю, он сможет по-футбольному реабилитироваться.

Играет ли роль фактор Игоря Осинькина? Играет, конечно, огромную. Думаю, если этот переход состоится, то вопрос о работе Осинькина в Самаре отпадает – это в том числе и его трансфер, конечно», – сказал Ларин.

  • «Спартак» летом 2022 года заплатил «Крыльям» за Зиньковского 3,2 миллиона евро.
  • За карьеру в «Крыльях» (2019-2022) Антон провeл 117 матчей, забил 17 мячей и отдал 31 голевую передачу.
  • Ранее сообщалось об интересе к Зиньковскому со стороны «Химок» и «Ростова».

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Источник: «РБ Спорт»

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15.02.2025 15:45
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Комментарии (2)
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FROLL007
1739626523
Зинька выбрал футбол, а не то что было. )))))))))))
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FWSPM
1739629592
Наконец то избавились
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