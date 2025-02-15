Ларин прокомментировал возвращение Зиньковского в «Крылья Советов»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин оценил скорое возвращение Антона Зиньковского в «Крылья Советов» из «Спартака».

«Если он и правда перейдет в «Крылья Советов», то я отношусь к этому положительно, потому что считаю, что там у него будет игровая практика, которой не хватает в «Спартаке» в последнее время. Я думаю, он сможет по-футбольному реабилитироваться.

Играет ли роль фактор Игоря Осинькина? Играет, конечно, огромную. Думаю, если этот переход состоится, то вопрос о работе Осинькина в Самаре отпадает – это в том числе и его трансфер, конечно», – сказал Ларин.