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Генич оценил трансферы Гарсии и Солари в «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался об усилении атаки «Спартака» во время зимнего трансферного окна.

  • Клуб купил нападающего Ливая Гарсию у АЕКа и правого вингера Пабло Солари у «Ривер Плейта».
  • За первого спартаковцы заплатили около 20 млн евро, за второго – 10+2 млн.

– Что за игроки Ливай Гарсия и Солари? Целесообразно ли покупать игроков за большие суммы?

– Не хочу говорить о целесообразности. Есть разные надбавки, некоторым игрокам персонально увеличивают контракт.

Не так просто договориться с другими клубами. «Спартак» ведь пытается взять хороших футболистов, лидеров команд.

Солари играл с Барко в «Ривер Плейт», Эсекель дал ему хорошую рекомендацию. В первую очередь, он игрок на фланг. При необходимости он может продублировать Угальде на острие.

Та же самая история и с Гарсией. Он мог оказаться в России еще несколько лет назад. Не помню, про какую команду шла речь. Но цена на тот момент была несоизмерима с той, что заплатил «Спартак».

Этот футболист давно на виду, был в шорт‑листах. Отзывы о нем очень приличные по игре за АЕК. В «Спартаке» надо привыкать к новым требованиям, по одному матчу говорить о нем рано.

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Источник: «Матч ТВ»

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14.02.2025 22:34
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Комментарии (1)
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andr45
1739603573
За Ливая Гарсию «Спартак» заплатил 18,7 млн.евро, а вот Энрике перешел в «Zenitе» бесплатно по велению души и зову сердца!
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