Глава «Зенита» высказался о перспективах Соболева сделать 20 голевых действий до конца сезона

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев оценил шансы нападающего Александра Соболева заработать 20 баллов по системе «гол+пас» в оставшихся матчах сезона.
– Глушенков сказал, что Соболев пообещал 20 голевых действий за этот сезон.
– Почему нет? Если он уже сделал три голевых действия во время предсезонки. Потенциал есть!
- В августе «Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 млн евро.
- У форварда нет голевых действий в 11 матчах РПЛ после перехода в петербургскую команду.
- Во всех турнирах в его активе 2 гола и 1 ассист в 16 играх.