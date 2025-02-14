Глава «Зенита» высказался о перспективах Соболева сделать 20 голевых действий до конца сезона

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев оценил шансы нападающего Александра Соболева заработать 20 баллов по системе «гол+пас» в оставшихся матчах сезона.

– Глушенков сказал, что Соболев пообещал 20 голевых действий за этот сезон.

– Почему нет? Если он уже сделал три голевых действия во время предсезонки. Потенциал есть!