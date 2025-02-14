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  • Глава «Зенита» высказался о перспективах Соболева сделать 20 голевых действий до конца сезона

Глава «Зенита» высказался о перспективах Соболева сделать 20 голевых действий до конца сезона

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев оценил шансы нападающего Александра Соболева заработать 20 баллов по системе «гол+пас» в оставшихся матчах сезона.

– Глушенков сказал, что Соболев пообещал 20 голевых действий за этот сезон.

– Почему нет? Если он уже сделал три голевых действия во время предсезонки. Потенциал есть!

  • В августе «Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 млн евро.
  • У форварда нет голевых действий в 11 матчах РПЛ после перехода в петербургскую команду.
  • Во всех турнирах в его активе 2 гола и 1 ассист в 16 играх.

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Источник: «РБ Спорт»

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14.02.2025 19:19
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Комментарии (8)
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Spartak_forv@
1739550694
А как через кольцо прыгает?Мелочь,а приятно.Как говорится, потенциал есть
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Taps
1739552196
Может в полицаи дубинкой махать ?
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VVM1964
1739555811
Обещать жениться - еще не значит жениться... )
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шахта Заполярная
1739557965
Но пока Лещук круче смотрится в нападении
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Cleaner
1739558747
Медведев, признайся уже, что дурака ты свалял с переходом Соболева в Зенит...(
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Cleaner
1739558969
ПОТЕНЦИАЛ у Дзюбы есть и он его всем не стесняясь продемонстрировал! А Соболь только рожицы страшные корчить может...)
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FWSPM
1739561235
если кратко то никаких перспектив нет
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