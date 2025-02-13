Мимович прокомментировал переход в «Зенит»

Новичок «Зенита» Огнен Мимович высказался о своем трансфере из «Фенербахче».

Петербургский клуб арендовал правого защитника до конца сезона без права выкупа.

Турки купили его в январе у «Црвены Звезды» за 6,7 млн евро, но не смогли заявить.

– Я очень рад быть здесь! В межсезонье мне довелось попутешествовать по разным городам, и сейчас я счастлив, что приехал сюда.

– О чем подумали, когда узнали об интересе «Зенита», и быстро ли приняли решение?

– В тот момент я был в Стамбуле, и было непонятно, поеду ли я в «Марибор» или останусь в Турции.

Затем появилось предложение от «Зенита», и я понял, что хочу перейти в петербургский клуб.

– Расскажите о своих сильных сторонах.

– Не люблю говорить об этом, пусть это делают другие.

– Вы провели первую тренировку с командой. Как впечатления?

– После небольшого перерыва – около 10 дней я не тренировался – это было довольно интенсивное занятие, и я очень доволен тем, как все прошло.