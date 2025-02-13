Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Мимович прокомментировал переход в «Зенит»

Новичок «Зенита» Огнен Мимович высказался о своем трансфере из «Фенербахче».

  • Петербургский клуб арендовал правого защитника до конца сезона без права выкупа.
  • Турки купили его в январе у «Црвены Звезды» за 6,7 млн евро, но не смогли заявить.

– Я очень рад быть здесь! В межсезонье мне довелось попутешествовать по разным городам, и сейчас я счастлив, что приехал сюда.

– О чем подумали, когда узнали об интересе «Зенита», и быстро ли приняли решение?

– В тот момент я был в Стамбуле, и было непонятно, поеду ли я в «Марибор» или останусь в Турции.

Затем появилось предложение от «Зенита», и я понял, что хочу перейти в петербургский клуб.

– Расскажите о своих сильных сторонах.

– Не люблю говорить об этом, пусть это делают другие.

– Вы провели первую тренировку с командой. Как впечатления?

– После небольшого перерыва – около 10 дней я не тренировался – это было довольно интенсивное занятие, и я очень доволен тем, как все прошло.

Новости по теме
Семак оценил дебют Мимовича за «Зенит» 1
Мимович ответил, с кем из игроков «Зенита» советовался перед трансфером 2
Гендиректор «Црвены Звезды» оценил новичка «Зенита» Мимовича
Источник: сайт «Зенита»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

13.02.2025 18:33
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
БАЗАРА НЕТ
1739467533
Скромный парень, значит сильный игрок
Ответить
FCSpartakM
1739473571
тупо взяли обязательства по зп, а турки платят примерно на уровне зенита. Красавцы))
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 