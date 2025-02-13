Мимович прокомментировал переход в «Зенит»

Новичок «Зенита» Огнен Мимович высказался о своем трансфере из «Фенербахче».
- Петербургский клуб арендовал правого защитника до конца сезона без права выкупа.
- Турки купили его в январе у «Црвены Звезды» за 6,7 млн евро, но не смогли заявить.
– Я очень рад быть здесь! В межсезонье мне довелось попутешествовать по разным городам, и сейчас я счастлив, что приехал сюда.
– О чем подумали, когда узнали об интересе «Зенита», и быстро ли приняли решение?
– В тот момент я был в Стамбуле, и было непонятно, поеду ли я в «Марибор» или останусь в Турции.
Затем появилось предложение от «Зенита», и я понял, что хочу перейти в петербургский клуб.
– Расскажите о своих сильных сторонах.
– Не люблю говорить об этом, пусть это делают другие.
– Вы провели первую тренировку с командой. Как впечатления?
– После небольшого перерыва – около 10 дней я не тренировался – это было довольно интенсивное занятие, и я очень доволен тем, как все прошло.