Неймар пожаловался на качество мячей в чемпионате штата Сан-Паулу

Нападающий «Сантоса» Неймар после выездного матча 9-го тура Лиги Паулиста с «Коринтиансом» (1:2) выразил недовольство качеством мячей, используемых в турнире.

«При всем уважении к поставщикам мячей Penalty, мяч необходимо усовершенствовать. Об этом уже говорил Филипе Луис [тренер «Фламенго»], и я с ним согласен. Этот мяч действительно плох. Его нужно еще немного улучшить», – сказал Неймар в интервью Record.