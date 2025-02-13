Канчельскис оценил работу Лички

Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис высказался о работе главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички.

«Я всегда сужу тренеров по результатам, поэтому работу Лички считаю положительной. Личка дает результат, с ним «Динамо» чуть не выиграло чемпионат России.

Когда в последний раз «Динамо» так серьeзно боролось за чемпионство, сложно сказать. При чехе клуб стал бороться за медали. Он провeл хорошую работу. Следующему специалисту, который придет после него, можно будет только пожелать удачи и не снижать планку», – сказал Канчельскис.