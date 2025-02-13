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Канчельскис оценил работу Лички

Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис высказался о работе главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички.

«Я всегда сужу тренеров по результатам, поэтому работу Лички считаю положительной. Личка дает результат, с ним «Динамо» чуть не выиграло чемпионат России.

Когда в последний раз «Динамо» так серьeзно боролось за чемпионство, сложно сказать. При чехе клуб стал бороться за медали. Он провeл хорошую работу. Следующему специалисту, который придет после него, можно будет только пожелать удачи и не снижать планку», – сказал Канчельскис.

  • В прошлом сезоне «Динамо» заняло 3-е место в РПЛ. В этом команда сейчас занимает 4-ю позицию.
  • В Зимнем кубке РПЛ-2025 «Динамо» заняло последнее шестое место, проиграв все три матча на турнире с общей разницей мячей 0:6.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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13.02.2025 12:34
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Комментарии (1)
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Красногвардейчик
1739444420
Последним предложением...опустил Личку)))
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