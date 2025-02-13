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Радимов назвал главный трансфер этой зимы в РПЛ

Советник генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов назвал переход вингера Луиса Энрике в петербургский клуб главным трансфером в РПЛ этой зимой.

– Какой главный трансфер на вход случился в РПЛ этой зимой?

– На данный момент – переход Луиса Энрике в «Зенит». Такого футболиста со времен Малкома не хватало, который бы взял пульт управления от командной игры в атаке. Потому что Клаудиньо в последнее время был уже не тот, «Зенит» сделал акцент и приобрел такого игрока.

  • По данным Transfermarkt, сумма трансфера 24-летнего бразильца из «Ботафого» составила 33 миллиона евро.
  • Он подписал контракт с «Зенитом» до конца 2028 года.

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Источник: «Матч ТВ»

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13.02.2025 11:58
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Комментарии (8)
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Дубина
1739440114
Да ясен пень своего блохастого похвалит - как педро!!!
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Каратель помойников
1739440842
Гол в товаре и всё,уже владелец пульта от команды.а как же пульт у сельдерея?
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NewLife
1739442078
А как же предыдущий воспетый немытыми и чердаком на полях Бомбардира трансфер Педро? Энрике может в ****.у превратиться ?
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Цугундeр
1739443013
Где бАлдан2014 ? Чья ветка?)) "алдан2014 4 часа назад Болелы зенита,вы чё тут все жить устроились? Вы понимаете,что засиживая спартаковские ветки ,вы сами подтверждаете,что Спартак самый популярный клуб России . С конями ,в былые годы соперничества было интересно общаться. От вас один бесконечный срач. Вы или научитесь говорить о футболе,или валите на свои ветки. Взрослые же мужики. Ну перестаньте вести себя как школьники" ))
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Борис34684
1739454664
Цыплят по осени считают, в данном случае по весне. Буланов бежит впереди паровоза.
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