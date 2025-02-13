Радимов назвал главный трансфер этой зимы в РПЛ

Советник генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов назвал переход вингера Луиса Энрике в петербургский клуб главным трансфером в РПЛ этой зимой.
– Какой главный трансфер на вход случился в РПЛ этой зимой?
– На данный момент – переход Луиса Энрике в «Зенит». Такого футболиста со времен Малкома не хватало, который бы взял пульт управления от командной игры в атаке. Потому что Клаудиньо в последнее время был уже не тот, «Зенит» сделал акцент и приобрел такого игрока.
- По данным Transfermarkt, сумма трансфера 24-летнего бразильца из «Ботафого» составила 33 миллиона евро.
- Он подписал контракт с «Зенитом» до конца 2028 года.