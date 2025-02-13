Рапопорт высказался о тренерских перспективах Михаила Кержакова

Бывший главный тренер «Зенита», ныне тренер молодежной команды СШОР «Зенит» Борис Рапопорт высказался о перспективах голкипера петербургского клуба Михаила Кержакова стать тренером.

– Была новость о том, что Михаил Кержаков станет тренером вратарей в СШОР «Зенит» в команде, с которой работает Игорь Денисов. У вас есть какая-то информация на этот счет?

– Миша Кержаков – воспитанник нашей школы, буквально с детских лет. Мишу я не видел, не знаю, какие у него планы. Он сейчас игрок «Зенита», восстанавливается после травмы. Но, когда Миша закончит карьеру, и захочет прийти к нам в школу, для нас это будет большим подспорьем.

Миша – наш человек, мы его уважаем. Также, как и старшего Кержакова. Было бы неплохо, если бы Миша к нам пришел. Но это он уже сам будет решать. Я его давненько уже не видел, и о его дальнейших планах не слышал.

Но, кажется, он еще играть хочет. Думаю, у него такое желание есть. Я всегда такое поддерживаю. Если по состоянию здоровья можешь играть, то надо играть. Тренером всегда успеешь стать. Честно скажу, у меня к Мише искренние симпатии.