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Рапопорт высказался о тренерских перспективах Михаила Кержакова

Бывший главный тренер «Зенита», ныне тренер молодежной команды СШОР «Зенит» Борис Рапопорт высказался о перспективах голкипера петербургского клуба Михаила Кержакова стать тренером.

– Была новость о том, что Михаил Кержаков станет тренером вратарей в СШОР «Зенит» в команде, с которой работает Игорь Денисов. У вас есть какая-то информация на этот счет?

– Миша Кержаков – воспитанник нашей школы, буквально с детских лет. Мишу я не видел, не знаю, какие у него планы. Он сейчас игрок «Зенита», восстанавливается после травмы. Но, когда Миша закончит карьеру, и захочет прийти к нам в школу, для нас это будет большим подспорьем.

Миша – наш человек, мы его уважаем. Также, как и старшего Кержакова. Было бы неплохо, если бы Миша к нам пришел. Но это он уже сам будет решать. Я его давненько уже не видел, и о его дальнейших планах не слышал.

Но, кажется, он еще играть хочет. Думаю, у него такое желание есть. Я всегда такое поддерживаю. Если по состоянию здоровья можешь играть, то надо играть. Тренером всегда успеешь стать. Честно скажу, у меня к Мише искренние симпатии.

  • Контракт 38-летнего Кержакова с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года.
  • В нынешнем сезоне он не играл, но в 14 матчах оставался в запасе.
  • В сентябре Кержаков получил травму и с тех пор восстанавливается.

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Источник: «Спорт день за днём»

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13.02.2025 11:40
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