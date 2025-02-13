Быстров оценил перспективы «Спартака» в борьбе за чемпионство

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров высказался о шансах красно-белых завоевать золотые медали в РПЛ.
– Сможет ли теперь «Спартак» с Солари и Гарсией побороться за чемпионство?
– Они и без этих двух игроков тоже могли бы и должны бороться за чемпионство. Хотя бы интрига должна сохраняться в чемпионате.
– Станет ли провалом, если «Спартак» не попадет даже в тройку в конце сезона?
– Они будут бороться за чемпионство. Мне бы хотелось, чтобы была борьба. Вот и всe. Дальше посмотрим. Я не знаю, какого уровня они взяли игроков, как они адаптируются.
- 11 февраля «Спартак» объявил о подписании 23-летнего вингера «Ривер Плейта» Пабло Солари. Сумма трансфера аргентинца составила 10 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусами.
- Ранее к «Спартаку» присоединились вратарь Илья Помазун и нападающий Ливай Гарсия.