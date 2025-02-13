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  • Быстров оценил перспективы «Спартака» в борьбе за чемпионство

Быстров оценил перспективы «Спартака» в борьбе за чемпионство

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров высказался о шансах красно-белых завоевать золотые медали в РПЛ.

– Сможет ли теперь «Спартак» с Солари и Гарсией побороться за чемпионство?

– Они и без этих двух игроков тоже могли бы и должны бороться за чемпионство. Хотя бы интрига должна сохраняться в чемпионате.

– Станет ли провалом, если «Спартак» не попадет даже в тройку в конце сезона?

– Они будут бороться за чемпионство. Мне бы хотелось, чтобы была борьба. Вот и всe. Дальше посмотрим. Я не знаю, какого уровня они взяли игроков, как они адаптируются.

  • 11 февраля «Спартак» объявил о подписании 23-летнего вингера «Ривер Плейта» Пабло Солари. Сумма трансфера аргентинца составила 10 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусами.
  • Ранее к «Спартаку» присоединились вратарь Илья Помазун и нападающий Ливай Гарсия.

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Источник: «Спорт день за днём»

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13.02.2025 09:13
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Комментарии (20)
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VPERDIV SPARTAK
1739428026
Середняк без судей будет на своем шестом месте
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БАЗАРА НЕТ
1739431135
Если из Греции накупят ещё игроков то может быть)
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subbotaspartak
1739431279
– Станет ли провалом, если «Спартак» не попадет даже в тройку в конце сезона?... Интеллектуальный вопрос и актуальный, в аккурат для Быстрова...
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Everest13
1739437949
Если лидеры не будут ошибаться, то у Спартака ничего не получится, главное настрой не потерять, который был до нового года, а то получится как всегда)))))
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АлексМак
1739443214
перспектив не будет
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Прокс
1739456650
За деревяшку они будут бороться вместе с мусоркой и провадницами,ну и естественно кто круче в Москве Швеи!!!
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СПОРТ 21 века
1739594133
Трудно сказать будет ли именно Спартак бороться за чемпионство. Но в том окружении, которое известно мне, уже мечтают, чтобы Зенит вылетел в Первую лигу. Очистился, наконец, от грязи. Есть ощущение, что такие мысли за всё это время в футбольном мире РФ посещали уже многих...
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