Быстров оценил перспективы «Спартака» в борьбе за чемпионство

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров высказался о шансах красно-белых завоевать золотые медали в РПЛ.

– Сможет ли теперь «Спартак» с Солари и Гарсией побороться за чемпионство?

– Они и без этих двух игроков тоже могли бы и должны бороться за чемпионство. Хотя бы интрига должна сохраняться в чемпионате.

– Станет ли провалом, если «Спартак» не попадет даже в тройку в конце сезона?

– Они будут бороться за чемпионство. Мне бы хотелось, чтобы была борьба. Вот и всe. Дальше посмотрим. Я не знаю, какого уровня они взяли игроков, как они адаптируются.