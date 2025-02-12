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  • Сперцян: «Ни разу не пожалел, что выбрал Армению, а не Россию»

Сперцян: «Ни разу не пожалел, что выбрал Армению, а не Россию»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не жалеет о выборе армянской сборной.

– Часто задумываешься о том, что было бы сейчас, если выбрал бы сборную России, а не Армению?

– Это, кстати, к вопросу о комментариях про меня. Люди пишут, что я выбрал Армению – лeгкий путь. Но я выбрал Армению ещe в марте 2021 года, когда ещe ничего не было. Дело же было в другом. Я не играл ни за одну сборную России, даже за юношескую. Помню, были товарищеские матчи у сборной, когда я в ФНЛ был лучшим бомбардиром вместе с Ваней Сергеевым. На эти матчи хотели вызвать всех, чтобы посмотреть ребят. И меня не было в списках. Зато были те, кто в ФНЛ на замены выходит.

Я сидел и думал: как это возможно вообще? Что мне ещe надо сделать, чтобы в состав попасть? Это был последний щелчок. Я ни разу не пожалел о выборе Армении, а не России. И сейчас не жалею.

– С Захаряном обсуждали? Ты играешь в официальных матчах, он не играет.

– Обсуждали, но это его решение. У каждого свой путь. Кто-то и мне может предъявить, но это моя жизнь, мне так лучше. Арсену лучше со сборной России – тоже же хорошо.

  • 24-летний игрок – уроженец Ставрополя и воспитанник «Краснодара».
  • На счету Эдуарда 32 матча за Армению, 6 голов.
  • Сперцян стоит 20 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии (3)
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R_a_i_n
1739374800
Мы тоже очень рады)
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Мордаванин
1739375223
та и пошёлты на скамейку)патриот ушшатый))
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DOCTOR PENALTY
1739376468
Пока не пожалел.. А вот Трамп усадит Европу жопой об асфальт и всё вернётся на свои места, тогда посмотрим. Засранец, чё-то быстро ты забыл кто тебя вырастил. **
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