Камоцци: «Федун относился к «Спартаку» как к сыну, таких президентов больше нет»

Бывший советник экс‑владельца московского «Спартака» Франко Камоцци вспомнил работу с Леонидом Федуном.

«Леонид Арнольдович был одной из важнейших фигур современного российского футбола. Он был президентом, который испытывал огромную страсть к «Спартаку» и футболу в целом. Он никогда не позволял своему клубу испытывать недостаток в чем-либо, прилагая для этого много усилий. Я помню его как щедрого президента, всегда готового улучшить свою команду.

Таких президентов, как он, Берлускони и Моратти, к сожалению, больше нет. Они были президентами, которые относились к своим клубам как к собственным сыновьям. Такого больше нет в футболе высокого уровня», – сказал Камоцци.