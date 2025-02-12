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  • Камоцци: «Федун относился к «Спартаку» как к сыну, таких президентов больше нет»

Камоцци: «Федун относился к «Спартаку» как к сыну, таких президентов больше нет»

Бывший советник экс‑владельца московского «Спартака» Франко Камоцци вспомнил работу с Леонидом Федуном.

«Леонид Арнольдович был одной из важнейших фигур современного российского футбола. Он был президентом, который испытывал огромную страсть к «Спартаку» и футболу в целом. Он никогда не позволял своему клубу испытывать недостаток в чем-либо, прилагая для этого много усилий. Я помню его как щедрого президента, всегда готового улучшить свою команду.

Таких президентов, как он, Берлускони и Моратти, к сожалению, больше нет. Они были президентами, которые относились к своим клубам как к собственным сыновьям. Такого больше нет в футболе высокого уровня», – сказал Камоцци.

  • Федун владел «Спартаком» в 2004-2022 годах.
  • При нем клуб взял все российские трофеи.
  • Сейчас «Спартак» под контролем «Лукойла».

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Источник: Legalbet

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Мордаванин
1739372175
чемпородил тем и убил
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