Радимов обвинил Угальде в непрофессионализме после матча «Спартака» с «Зенитом»

Владислав Радимов поделился наблюдениями от просмотра финала Зимнего кубка между «Зенитом» и «Спартаком». Петербуржцы победили со счетом 3:0 и выиграли трофей.

– Ты ожидал, что «Зениту» будет так легко?

– Я был уверен (смеется). Да нет, я думал, что будет равная игра, и тем более удивительно было, что в первом тайме одна команда другую разгромила, и на этом весь финал закончился.

– Даже после 0:3 в первом тайме кажется, что у тренера проигрывающей команды есть время что‑то сделать.

– «Зенит» очень четко сыграл. После трех забитых мячей играл очень строго сзади, не давая возможности «Спартаку» даже приблизиться к воротам. «Зенит» очень уверенно довел матч до победы. Самое главное, как и говорил перед матчем Семак или Тимощук, – это дать футболистам поиграть. Всего этого «Зенит» добился, плюс хорошие эмоции.

Что касается, «Спартака», можно сколько угодно говорить, что мы будем готовиться к основной части чемпионата, но 0:3 от «Зенита» – это довольно серьезная пощечина. Потому что эти две команды – флагманы нашего футбола. Состав «Спартака» в первом тайме? Я удивился – думал, что будут играть стартовыми составами, потому что такой спарринг, до чемпионата три недели осталось, надо играть уже стартовыми составами. Так что меня это удивило. Более того, вы видели кадры, как Угальде вообще с поп‑корном сидел на трибуне? Если у тебя футболист сидит на скамейке запасных и кушает поп‑корн, то и отношение соответствующее к этому. Это по меньшей мере непрофессионально, сколько бы Угальде голов ни забил.