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  • Радимов обвинил Угальде в непрофессионализме после матча «Спартака» с «Зенитом»

Радимов обвинил Угальде в непрофессионализме после матча «Спартака» с «Зенитом»

Владислав Радимов поделился наблюдениями от просмотра финала Зимнего кубка между «Зенитом» и «Спартаком». Петербуржцы победили со счетом 3:0 и выиграли трофей.

– Ты ожидал, что «Зениту» будет так легко?

– Я был уверен (смеется). Да нет, я думал, что будет равная игра, и тем более удивительно было, что в первом тайме одна команда другую разгромила, и на этом весь финал закончился.

– Даже после 0:3 в первом тайме кажется, что у тренера проигрывающей команды есть время что‑то сделать.

– «Зенит» очень четко сыграл. После трех забитых мячей играл очень строго сзади, не давая возможности «Спартаку» даже приблизиться к воротам. «Зенит» очень уверенно довел матч до победы. Самое главное, как и говорил перед матчем Семак или Тимощук, – это дать футболистам поиграть. Всего этого «Зенит» добился, плюс хорошие эмоции.

Что касается, «Спартака», можно сколько угодно говорить, что мы будем готовиться к основной части чемпионата, но 0:3 от «Зенита» – это довольно серьезная пощечина. Потому что эти две команды – флагманы нашего футбола. Состав «Спартака» в первом тайме? Я удивился – думал, что будут играть стартовыми составами, потому что такой спарринг, до чемпионата три недели осталось, надо играть уже стартовыми составами. Так что меня это удивило. Более того, вы видели кадры, как Угальде вообще с поп‑корном сидел на трибуне? Если у тебя футболист сидит на скамейке запасных и кушает поп‑корн, то и отношение соответствующее к этому. Это по меньшей мере непрофессионально, сколько бы Угальде голов ни забил.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (12)
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Кривая да нелёгкая
1739329357
Жизнь удалась подумал угальдон когда с агентом крутанули Лукойл на поднятие зарплаты) можно и похрустеть)
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Литейный 4 (returned)
1739331020
Угальда выбрала всю квоту по забитым голам до конца своей непродолжительной карьеры в спиртаке. Гыгыгы
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Спартачище
1739332318
Весь бамжеград сегодня гуляет Болотные взяли купок в юбилейный год))) Посмешище
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oyabun
1739332343
Может и хорошо что Спартак получил такую оплеуху вчера? У команды и тренерского штаба есть ещё время до возобновления сезона критически оценить ситуацию и внести какие то изменения в подготовку, в состав. А то, видимо, решили что если накупили кучу новых футболистов, то и титул в кармане.
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7:1
1739334039
в очередной раз стало очень стыдно за спартаг) и ещё за райку, которая вчера отсиживалась в бачке вместе с номэдкой и другими хряками, сразу после финального свистка в него залезли)
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ivany4
1739336980
А кто такой Радимов, что бы указывать тренеру команды, что ему делать и как поступать?? Вам надо играть основой - играйте. У Спартака свои планы по подготовке команды. А у Угальде было персональное задание на игру - сидеть на трибуне и есть поп-корн. Так что твое дело удивляться, а Спартаку готовиться ко второй части чемпионата.
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timon2401
1739337442
вылезли подстилки))) когда Спартак выигрывал этот ни кому нах не нужный "турнир", Радимов мычал что это тренировочные матчи, так, на развлечение публики..а тут оказывается надо было играть стартовыми составами потому что Зенит в финале))) шлюха он и есть шлюха
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Everest13
1739339930
Ну что ни говори , у зенита игроки чуточку лучше, есть цели есть игра , если Спартак не проснется будет не весело
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Прокс
1739340757
А что Срамтак что-то выигрывал,да ладно только 8- е место!!!!
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