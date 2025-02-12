Луис Энрике прокомментировал свой первый гол за «Зенит» – он забил «Спартаку»

Нападающий «Зенита» Луис Энрике дал комментарий после матча со «Спартаком».

Петербуржцы победили со счетом 3:0 и выиграли Зимний кубок РПЛ. Бразилец забил дебютный гол за сине-бело-голубых.

– Первый гол, первый трофей с «Зенитом». Как ощущения?

– Счастлив забить, счастлив помочь команде победить. Надеюсь, что это мой первый гол из многих. Как и трофей (улыбается). Несмотря на то, что турнир товарищеский, матч был очень важным. Приятно было победить, чтобы с нужной ноги уверенно начать финальную подготовку к возобновлению сезона. Внутри – только большая радость.

– За счет чего удалось так уверенно победить в первом тайме?

– Мы были предельно сконцентрированы. Мы очень мощно стартовали, за счет этого уверенно лидировали после первого тайма, а дальше уже довели дело до победы. Думаю, что нам просто нужно продолжать в таком же темпе, в том же ритме двигаться. И когда наступит время официальных матчей, даст Бог, это приведет к дальнейшим победам.

– Удалось ли почувствовать принципиальность противостояния со «Спартаком», особенно во втором тайме?

– Да, конечно. Прекрасно было видно, что обе команды, которые привыкли побеждать, привыкли стремиться к первому месту. Мне очень приятно, я люблю принимать участие в таких больших противостояниях. Особенно в таких матчах, в «Класико». Побеждать в них – всегда особенное чувство.