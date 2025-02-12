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  • Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» от «Реала»

Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» от «Реала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги проигранного матча с «Реалом».

  • Команды провели в Англии первый стык (1/16 финала) Лиги чемпионов.
  • «Реал» добыл волевую победу со счетом 3:2.
  • Ответная встреча состоится на «Сантьяго Бернабеу» 19 февраля.

«Такое случалось уже много раз. Получается, я не могу найти решение. Мы были близки к хорошему результату, но упустили его.

В этом сезоне «Реал» лучше. У них сегодня было больше моментов, чем когда-либо еще на нашем стадионе.

Соперник лучше играл с мячом, а мы волновались. Когда у нас начали появляться моменты, «Реал» перевернул игру.

Мы поедем в Мадрид и постараемся сделать так, чтобы у нас стало больше комбинационной игры.

Нам эмоционально тяжело, у нас впереди сложные игры, но мы постараемся пройти дальше», – сказал Гвардиола.

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Источник: Marca

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