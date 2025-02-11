Болельщики «Ман Сити» готовят провокационный перформанс на игру с «Реалом»

Фанаты «Манчестер Сити» анонсировали акцию на первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов против «Реала».
Они собираются потроллить соперника с помощью провокационного баннера.
На нем будет изображен Родри с «Золотым мячом» и написана цитата из песни Stop Crying Your Heart Out («Хватит лить горькие слезы») из репертуара группы Oasis, участники которой Ноэль и Лиам Галлахеры болеют за «Сити».
«Реал» и Винисиус знают о готовящейся акции, но относятся к ней спокойно.
- «Сити» примет «Реал» сегодня в 23:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Ответная встреча состоится через неделю в Мадриде.