Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Солари сказал, что его удивило в Москве

Новичок «Спартака» Пабло Солари поделился впечатлениями от пребывания в Москве.

«Впечатления самые позитивные. Я еще очень мало чего видел в Москве, но меня очень удивило, как все красиво. Готов адаптироваться.

Я очень рад, что у меня появилась возможность получить этот новый опыт, и я намерен полностью ею воспользоваться», – сказал 23-летний футболист.

  • В составе «Ривер Плейта» Солари забил 30 голов и сделал 17 ассистов в 110 матчах.
  • Сообщалось, что его трансфер обойдется «Спартаку» в 10+2 миллионов евро.
  • Контракт с новичком подписан до 2029 года. Аргентинец взял 7-й игровой номер.

Новости по теме
Трансфер Солари вошел в топ-10 самых дорогих в истории РПЛ среди аргентинцев 2
Солари рассказал об участии Барко в его трансфере в «Спартак» 6
Новичок «Спартака» Солари объяснил, почему выбрал 7-й номер 1
Источник: ютуб-канал «Спартака»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:58
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1739295310
главное чтобы прижился
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 