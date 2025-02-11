Солари сказал, что его удивило в Москве

Новичок «Спартака» Пабло Солари поделился впечатлениями от пребывания в Москве.

«Впечатления самые позитивные. Я еще очень мало чего видел в Москве, но меня очень удивило, как все красиво. Готов адаптироваться.

Я очень рад, что у меня появилась возможность получить этот новый опыт, и я намерен полностью ею воспользоваться», – сказал 23-летний футболист.