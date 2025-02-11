Солари сказал, что его удивило в Москве

Новичок «Спартака» Пабло Солари поделился впечатлениями от пребывания в Москве.
«Впечатления самые позитивные. Я еще очень мало чего видел в Москве, но меня очень удивило, как все красиво. Готов адаптироваться.
Я очень рад, что у меня появилась возможность получить этот новый опыт, и я намерен полностью ею воспользоваться», – сказал 23-летний футболист.
- В составе «Ривер Плейта» Солари забил 30 голов и сделал 17 ассистов в 110 матчах.
- Сообщалось, что его трансфер обойдется «Спартаку» в 10+2 миллионов евро.
- Контракт с новичком подписан до 2029 года. Аргентинец взял 7-й игровой номер.