Новичок «Спартака» Солари назвал любимую позицию на поле

Новый вингер «Спартака» Пабло Солари рассказал, где ему комфортнее всего играть.

«Какая моя любимая позиция на поле? Я могу играть на нескольких позициях. Думаю, моя любимая – нападающий, центральный или фланговый. Думаю, там я играю лучше всего.

Я в первую очередь ассистент или бомбардир? И то, и то. Если честно, обе роли мне импонируют. И так и так я могу помочь команде и быть полезным», – заявил 23-летний футболист.