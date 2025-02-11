Новичок «Спартака» Солари назвал любимую позицию на поле

Новый вингер «Спартака» Пабло Солари рассказал, где ему комфортнее всего играть.
«Какая моя любимая позиция на поле? Я могу играть на нескольких позициях. Думаю, моя любимая – нападающий, центральный или фланговый. Думаю, там я играю лучше всего.
Я в первую очередь ассистент или бомбардир? И то, и то. Если честно, обе роли мне импонируют. И так и так я могу помочь команде и быть полезным», – заявил 23-летний футболист.
- В составе «Ривер Плейта» Солари забил 30 голов и сделал 17 ассистов в 110 матчах.
- Сообщалось, что его трансфер обойдется «Спартаку» в 10+2 миллионов евро.
- Контракт с новичком подписан до 2029 года. Аргентинец взял 7-й игровой номер.