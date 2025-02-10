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  • Пономарев – о потенциальном новичке ЦСКА: «Пусть приходит, а то нападение сейчас уровня ФНЛ»

Пономарев – о потенциальном новичке ЦСКА: «Пусть приходит, а то нападение сейчас уровня ФНЛ»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал готовящийся трансфер Алеррандро.

  • Армейцы договорились о покупке форварда «Брагантино» за 5 миллионов евро.
  • С новичком заключат контракт на 4 года.
  • Прошлый сезон Алеррандро провел в аренде в «Витории» и забил 21 гол в 52 матчах.

«Конечно, ЦСКА необходимо усиление в атакующую зону. Сейчас нападение команды – уровень ФНЛ.

Уже говорил, что я против бразильских футболистов в команде, но если этот новичок сильнее Койта и Гуарирапы, то пусть приходит.

Посмотрим, но здесь вообще никто никаких гарантий дать не может, потому что это не топ-игрок с именем и опытом», – сказал Пономарев.

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Источник: «РБ Спорт»

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10.02.2025 22:50
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Комментарии (3)
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ivany4
1739222617
Не помню, каков он был футболистом, но вот переобувается отлично!))
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БАЗАРА НЕТ
1739245006
То против то не против )
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