Пономарев – о потенциальном новичке ЦСКА: «Пусть приходит, а то нападение сейчас уровня ФНЛ»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал готовящийся трансфер Алеррандро.

Армейцы договорились о покупке форварда «Брагантино» за 5 миллионов евро.

С новичком заключат контракт на 4 года.

Прошлый сезон Алеррандро провел в аренде в «Витории» и забил 21 гол в 52 матчах.

«Конечно, ЦСКА необходимо усиление в атакующую зону. Сейчас нападение команды – уровень ФНЛ.

Уже говорил, что я против бразильских футболистов в команде, но если этот новичок сильнее Койта и Гуарирапы, то пусть приходит.

Посмотрим, но здесь вообще никто никаких гарантий дать не может, потому что это не топ-игрок с именем и опытом», – сказал Пономарев.