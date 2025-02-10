Николич раскрыл подробности травмы Глебова

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал комментарий по поводу повреждения Кирилла Глебова, полученного в концовке матча с «Краснодаром».

Команды спорили за 3-е место в Зимнем кубке РПЛ. Армейцы проиграли со счетом 1:2.

Глебов не смог передвигаться самостоятельно после получения травмы.

Сообщалось, что у него подозрение на перелом лодыжки.

– Что с Глебовым?

– Жестко на ногу наступил соперник. Первое, что врачи говорят, что выглядит как перелом, но ахилл целый. Похоже, что перелома нет, но есть жесткая контузия.

Есть надежда, что все будет нормально, но, конечно, посмотрим. Он сильно прибавил на этих сборах.

Сильно наступили, посмотрим, как все будет. Надежда, что ничего страшного. Игровой момент, такое бывает в футболе.