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Николич раскрыл подробности травмы Глебова

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал комментарий по поводу повреждения Кирилла Глебова, полученного в концовке матча с «Краснодаром».

  • Команды спорили за 3-е место в Зимнем кубке РПЛ. Армейцы проиграли со счетом 1:2.
  • Глебов не смог передвигаться самостоятельно после получения травмы.
  • Сообщалось, что у него подозрение на перелом лодыжки.

– Что с Глебовым?

– Жестко на ногу наступил соперник. Первое, что врачи говорят, что выглядит как перелом, но ахилл целый. Похоже, что перелома нет, но есть жесткая контузия.

Есть надежда, что все будет нормально, но, конечно, посмотрим. Он сильно прибавил на этих сборах.

Сильно наступили, посмотрим, как все будет. Надежда, что ничего страшного. Игровой момент, такое бывает в футболе.

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Источник: «Матч ТВ»

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10.02.2025 22:30
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Комментарии (2)
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1739224691
Ну и слава богу,что так.
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k611
1739238191
Здоровья футболисту!
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