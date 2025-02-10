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Карпин высказался о возможном уходе Глебова в «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о потенциальном трансфере полузащитника Данила Глебова в «Динамо».

– На какой стадии ситуация с Глебовым и «Динамо»? Есть вероятность, что Данил покинет «Ростов»?

– Опасность существует всегда. Сейчас придет не «Динамо», а другой клуб, и предложит сумму, которая устроит «Ростов» и Глебова. Его завтра может не быть здесь, а может остаться еще на 10 лет.

Думаю, что любой клуб открыт для предложений по любому игроку, если предложат 100 миллионов.

  • Сообщалось, что «Динамо» заплатит за Глебова 8 миллионов евро + бонусы.
  • Самому игроку московский клуб пообещал зарплату в размере 1,2 миллиона евро в год.
  • Хавбек «Ростова» в этом сезоне провел 23 матча, оформив 1+1.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (2)
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VPERDIV SPARTAK
1739193941
Вроде спартак хотел купить за 15 ку
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алдан2014
1739203567
Ростов разнёс динамо в пух и прах. По спортивному,за чем Глебову Динамо? Бабло?
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