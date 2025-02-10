Карпин высказался о возможном уходе Глебова в «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о потенциальном трансфере полузащитника Данила Глебова в «Динамо».

– На какой стадии ситуация с Глебовым и «Динамо»? Есть вероятность, что Данил покинет «Ростов»?

– Опасность существует всегда. Сейчас придет не «Динамо», а другой клуб, и предложит сумму, которая устроит «Ростов» и Глебова. Его завтра может не быть здесь, а может остаться еще на 10 лет.

Думаю, что любой клуб открыт для предложений по любому игроку, если предложат 100 миллионов.