Карпин высказался о возможном уходе Глебова в «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о потенциальном трансфере полузащитника Данила Глебова в «Динамо».
– На какой стадии ситуация с Глебовым и «Динамо»? Есть вероятность, что Данил покинет «Ростов»?
– Опасность существует всегда. Сейчас придет не «Динамо», а другой клуб, и предложит сумму, которая устроит «Ростов» и Глебова. Его завтра может не быть здесь, а может остаться еще на 10 лет.
Думаю, что любой клуб открыт для предложений по любому игроку, если предложат 100 миллионов.
- Сообщалось, что «Динамо» заплатит за Глебова 8 миллионов евро + бонусы.
- Самому игроку московский клуб пообещал зарплату в размере 1,2 миллиона евро в год.
- Хавбек «Ростова» в этом сезоне провел 23 матча, оформив 1+1.