Стало известно, сколько «Динамо» заплатит «Ростову» за Глебова

«Динамо» обсуждает с «Ростовом» условия трансфера полузащитника Данила Глебова.

Ожидается, что московский клуб потратит на эту сделку 8 миллионов евро.

«Динамо» сразу заплатит либо 5, либо 6 миллионов евро. Остальное будет выплачено одинаковыми траншами каждые полгода.

Также «Динамо» готово прописать в трансферном контракте бонус за чемпионство и бонус за победу в Фонбет Кубке России по 500 тысяч евро», – сообщил источник.