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  • Стало известно, сколько «Динамо» заплатит «Ростову» за Глебова

Стало известно, сколько «Динамо» заплатит «Ростову» за Глебова

«Динамо» обсуждает с «Ростовом» условия трансфера полузащитника Данила Глебова.

Ожидается, что московский клуб потратит на эту сделку 8 миллионов евро.

«Динамо» сразу заплатит либо 5, либо 6 миллионов евро. Остальное будет выплачено одинаковыми траншами каждые полгода.

Также «Динамо» готово прописать в трансферном контракте бонус за чемпионство и бонус за победу в Фонбет Кубке России по 500 тысяч евро», – сообщил источник.

  • Глебов в этом сезоне провел 23 матча, оформив 1+1.
  • Рыночная стоимость капитана «Ростова» – 8 млн евро.

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Источник: «Чемпионат»

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04.02.2025 19:30
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Комментарии (3)
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WILDLING_HRUNDEL
1738695257
Че то маловато , за такого бойца!
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FWSPM
1738703209
процент спартаку придется перечислить он же почти перешел
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Pourquoi pas
1738781141
Ну, для нас это явная ослабина... Уж не знаю, кто мог бы заменить Глебова... Арутюняну виднее, конешно...
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