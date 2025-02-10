Анчелотти решил, кто сыграет в обороне «Реала» с «Ман Сити» на фоне травм пяти защитников

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти определился с защитной линией на первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
Из-за травм гостевую игру пропустят Лукас Васкес, Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба и Антонио Рюдигер.
На фоне кадровых проблем итальянец собирается выпустить в стартовом составе Федерико Вальверде справа, Орельена Чуамени и Рауля Асенсио в центре, а слева Ферлана Мендит или Франа Гарсию.
- «Сити» примет «Реал» во вторник, 11 февраля, в 23:00 мск.
- Вальверде и Чуамени – номинальные полузащитники.
- В этом сезоне игроки мадридской команды травмировались 36 раз, в 26 случаях – это мышечные повреждения.