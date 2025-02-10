Анчелотти решил, кто сыграет в обороне «Реала» с «Ман Сити» на фоне травм пяти защитников

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти определился с защитной линией на первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Из-за травм гостевую игру пропустят Лукас Васкес, Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба и Антонио Рюдигер.

На фоне кадровых проблем итальянец собирается выпустить в стартовом составе Федерико Вальверде справа, Орельена Чуамени и Рауля Асенсио в центре, а слева Ферлана Мендит или Франа Гарсию.