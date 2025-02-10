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  • Анчелотти решил, кто сыграет в обороне «Реала» с «Ман Сити» на фоне травм пяти защитников

Анчелотти решил, кто сыграет в обороне «Реала» с «Ман Сити» на фоне травм пяти защитников

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти определился с защитной линией на первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Из-за травм гостевую игру пропустят Лукас Васкес, Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба и Антонио Рюдигер.

На фоне кадровых проблем итальянец собирается выпустить в стартовом составе Федерико Вальверде справа, Орельена Чуамени и Рауля Асенсио в центре, а слева Ферлана Мендит или Франа Гарсию.

  • «Сити» примет «Реал» во вторник, 11 февраля, в 23:00 мск.
  • Вальверде и Чуамени – номинальные полузащитники.
  • В этом сезоне игроки мадридской команды травмировались 36 раз, в 26 случаях – это мышечные повреждения.

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Источник: Marca

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Комментарии (3)
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Spartak_forv@
1739189508
Ключевой отрезок сейчас и если потерять очки в ЛаЛиге и вылететь из ЛЧ,то сезон в утиль.И без того разбалансированная команда сейчас рискует рассыпаться
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FRZZ
1739192797
Федерико Вальверде же не номинальный защитник, он будет бегать вперёд а защита останется голой.
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zigbert
1739201405
Такого Карло не мог увидеть даже в страшном сне.
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