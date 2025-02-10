Пономарев дал неутешительный прогноз на остаток сезона для ЦСКА

Экс-защитника ЦСКА Владимира Пономарева не устраивает нападение команды.

«Как бороться со «Спартаком» и «Зенитом» в плане трансферов? Да никак, судя по всему. Можно и своими воспитанниками добиваться результатов, но где эти воспитанники? Трансферы тоже можно делать очень удачные, но кто отвечает сейчас за это в клубе? Как они могли взять Гуарирапу? Ладно, это аренда, ошиблись, так верните его в «Сочи» прямо сейчас и найдите другого нападающего.

Время идет – трансферов нет. Надеюсь, что найдут еще кого-то, но прямо сейчас с таким нападением ЦСКА в этом сезоне ничего не светит», – сказал Пономарев.