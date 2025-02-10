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  • Пономарев дал неутешительный прогноз на остаток сезона для ЦСКА

Пономарев дал неутешительный прогноз на остаток сезона для ЦСКА

Экс-защитника ЦСКА Владимира Пономарева не устраивает нападение команды.

«Как бороться со «Спартаком» и «Зенитом» в плане трансферов? Да никак, судя по всему. Можно и своими воспитанниками добиваться результатов, но где эти воспитанники? Трансферы тоже можно делать очень удачные, но кто отвечает сейчас за это в клубе? Как они могли взять Гуарирапу? Ладно, это аренда, ошиблись, так верните его в «Сочи» прямо сейчас и найдите другого нападающего.

Время идет – трансферов нет. Надеюсь, что найдут еще кого-то, но прямо сейчас с таким нападением ЦСКА в этом сезоне ничего не светит», – сказал Пономарев.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (4)
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7:1
1739165689
я так понял, что кони в долгах по самое некуда, из-за стадиона. поэтому без громких трансферов, только копеечный неликвид подписывают. но у них есть туз в рукаве, называется файзуллаев. сейчас в англиях пошла мода на всяких узбеков, кто-то даже по 50 лямов отваливает за них. если он продолжит играть на уровне - то потом может принести много денег, если за ним придут.
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Чистоспорт
1739200801
Как бы заблокировать обсуждение трансферов? Сил нет никаких читать эту ерунду. Это унылое говно должно быть интересным максимум 1000 человекам на планете. А 100 журналистов и комментаторов дудят, дудят и дудят.
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