Пономарев дал неутешительный прогноз на остаток сезона для ЦСКА

Экс-защитника ЦСКА Владимира Пономарева не устраивает нападение команды.
«Как бороться со «Спартаком» и «Зенитом» в плане трансферов? Да никак, судя по всему. Можно и своими воспитанниками добиваться результатов, но где эти воспитанники? Трансферы тоже можно делать очень удачные, но кто отвечает сейчас за это в клубе? Как они могли взять Гуарирапу? Ладно, это аренда, ошиблись, так верните его в «Сочи» прямо сейчас и найдите другого нападающего.
Время идет – трансферов нет. Надеюсь, что найдут еще кого-то, но прямо сейчас с таким нападением ЦСКА в этом сезоне ничего не светит», – сказал Пономарев.
- По данным журналиста Ивана Карпова, в ЦСКА должен перейти 18-летний атакующий полузащитник Лорран из «Фламенго».
- Зимой в команду вернулись из аренды защитники Михаил Рядно и Амирхоссейн Рейванди.
- ЦСКА идет в РПЛ 6-м.