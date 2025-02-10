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  • Быстров назвал лучшего тренера в истории сборной России: «Открыл нам клетку»

Быстров назвал лучшего тренера в истории сборной России: «Открыл нам клетку»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров назвал лучшего тренера в истории национальной команды. По его мнению, это Гус Хиддинк.

– Кого вы считаете лучшим тренером в истории сборной России?

– Хиддинк. Точно.

– Если говорить о результатах, то можно сравнить Черчесова и Хиддинка?

– Без понятия. Я не работал с Черчесовым в сборной. Не могу сказать.

– А почему лучший именно Хиддинк?

– Да потому что. Это топ-тренер, который научил нас очень многому. Поэтому считаю Хиддинка лучшим.

– Можете сказать, чем именно вам запомнилась работа с ним?

– Он многим запомнился. Я могу долго перечислять. Во-первых, Хиддинк открыл нам клетку. До этого нас тренеры держали взаперти, там где-то в бору, под охраной. Он привез нас в центр Москвы на Тверскую улицу и сказал: «Делайте что хотите. В 11 часов отбой». Хотя бы этим он запомнился. Самое главное – что он говорил играть в футбол и получать удовольствие и все, что с этим связано.

  • Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год.
  • При нем команда выиграла бронзовые медали на Евро-2008.

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Источник: «Спорт день за днем»

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Комментарии (1)
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subbotaspartak
1739152999
Привёз кальян и говорит: Делайте что хотите...
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