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  • Журналист назвал причину задержки трансфера Салазара в «Зенит»

Журналист назвал причину задержки трансфера Салазара в «Зенит»

Журналист Jornal de Noticias Антонио Cоареш ответил на вопрос о возможном трансфере полузащитника «Браги» Родриго Салазара в «Зенит».

«Брага» до сих пор не получила гарантий оплаты от «Зенита». Клуб сохранит Салазара до этого момента. Поэтому еще нет официального объявления о трансфере.

Клубы могли договориться о переходе, но проблема именно в документах. Я уверен, что ситуация разрешится, иначе бы Родриго не приехал в расположение «Зенита». Должно быть, тут какая-то проблема бюрократического характера.

В противном случае, это будет не первый раз, когда футболист вернется в расположение своего клуба. Подобное уже случалось с одним футболистом: он был представлен в качестве игрока «Бенфики», а на следующий день вернулся в свой предыдущий клуб», – сказал Соареш.

  • По данным O Jogo, стороны ранее договорились о трансфере Салазара за 15 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусов.
  • 25-летний уругваец провел в этом сезоне 21 матч за «Брагу», забил 6 голов, отдал 8 передач.
  • Он находится в расположении «Зенита».
  • Transfermarkt оценивает стоимость Салазара в 16 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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09.02.2025 22:59
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Комментарии (2)
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Кривая да нелёгкая
1739132803
Газпром порешает если нужно
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FWSPM
1739136029
Что то сдулся газпрем...нету бабок заплатить сразу клянчат в рассрочку))
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