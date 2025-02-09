Журналист назвал причину задержки трансфера Салазара в «Зенит»

Журналист Jornal de Noticias Антонио Cоареш ответил на вопрос о возможном трансфере полузащитника «Браги» Родриго Салазара в «Зенит».

«Брага» до сих пор не получила гарантий оплаты от «Зенита». Клуб сохранит Салазара до этого момента. Поэтому еще нет официального объявления о трансфере.

Клубы могли договориться о переходе, но проблема именно в документах. Я уверен, что ситуация разрешится, иначе бы Родриго не приехал в расположение «Зенита». Должно быть, тут какая-то проблема бюрократического характера.

В противном случае, это будет не первый раз, когда футболист вернется в расположение своего клуба. Подобное уже случалось с одним футболистом: он был представлен в качестве игрока «Бенфики», а на следующий день вернулся в свой предыдущий клуб», – сказал Соареш.