Примера. «Реал Сосьедад» победил «Эспаньол» (2:1), Захарян остался в запасе

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» дома выиграл у «Эспаньола» со счетом 2:1.

Хозяева открыли счет на 1-й минуте – отличился Шеральдо Бекер. На 51-й Хави Пуадо сделал счет равным, реализовав пенальти.

Победный гол сансебастьянцы забили на 84-й минуте. Гол забил Брайс Мендес.

Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян провел всю игру на скамейке запасных.

Команда из Сан-Себастьяна занимает в Примере 7-е место с 31 очком после 23 матчей. «Эспаньол» идет 16-м с 23 баллами.

«Реал Сосьедад» прервал серию из трех подряд поражений в чемпионате Испании и продлил безничейную серию во всех турнирах до 11 матчей подряд.

Испания. Примера. 23-й тур

Реал Сосьедад – Эспаньол – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бекер, 1; 1:1 – Пуадо, 51 (с пенальти); 2:1 – Мендес, 84.

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