Николич высказался об отсутствии новичков у ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич выразил уверенность, что в клубе появятся новые игроки до конца зимнего трансферного окна.

«Думаю, да, ждать новичков можно. Но, к сожалению, до сих пор никого нет. А уже заканчивается второй сбор. Будет здорово, если у нас будут усиления, но не надо ожидать чуда.

Каждому футболисту нужно время на адаптацию, будь то игрок из Южной Америки, Африки и так далее. Уверен, что ЦСКА усилится до конца трансферного окна. Всем нужно набраться терпения», – сказал Николич.