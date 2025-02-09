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Николич высказался об отсутствии новичков у ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич выразил уверенность, что в клубе появятся новые игроки до конца зимнего трансферного окна.

«Думаю, да, ждать новичков можно. Но, к сожалению, до сих пор никого нет. А уже заканчивается второй сбор. Будет здорово, если у нас будут усиления, но не надо ожидать чуда.

Каждому футболисту нужно время на адаптацию, будь то игрок из Южной Америки, Африки и так далее. Уверен, что ЦСКА усилится до конца трансферного окна. Всем нужно набраться терпения», – сказал Николич.

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Источник: «Чемпионат»

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09.02.2025 19:48
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Комментарии (5)
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Интерес
1739120110
Словом,нихрена не будет,но надо верить и набраться терпения! Ну так доводите молодых игроков до кондиции,хуже уже не будет.Или разгоните все школы подготовки "невостребованных игроков" и самораспуститесь,бездарные...
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FWSPM
1739126172
мда кто то за 35 берет не глядя, а кому то и за 5 не привезут ну что поделать не в той сфере видимо бизнес
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BRO_football
1739135716
Не нужны новички. Понабрали бездарей - тренируй, чтобы они стали сильнее. Это твоя работа! А на новичков не надейся!
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Борис34684
1739154761
Да ЦСКА явно сдал в плане скаутинга, раньше вроде тоже покупали не дорого, но за то каких. Сейчас вообще полная жопа и просвета не видно.
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