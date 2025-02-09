Мостовой – о Гарсии: «Очень качественный нападающий»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой оценил новобранца красно-белых Ливая Гарсию.
«Я не знал об этом футболисте ничего, но потом посмотрел, как он играл в Греции, и могу сказать, что в «Спартак» приехал очень качественный футболист. Не зря за него отдали такие деньги. Теперь главное, чтобы он нормально адаптировался, и начал приносить пользу команде. Такого игрока не хватало «Спартаку», – сказал Мостовой.
- По данным Transfermarkt, сумма трансфера Гарсии в «Спартак» составила 18,7 миллиона евро без учета бонусов.
- 27-летний форвард сборной Тринидада и Тобаго подписал контракт с красно-белыми на 3,5 года.