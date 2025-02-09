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Мостовой – о Гарсии: «Очень качественный нападающий»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой оценил новобранца красно-белых Ливая Гарсию.

«Я не знал об этом футболисте ничего, но потом посмотрел, как он играл в Греции, и могу сказать, что в «Спартак» приехал очень качественный футболист. Не зря за него отдали такие деньги. Теперь главное, чтобы он нормально адаптировался, и начал приносить пользу команде. Такого игрока не хватало «Спартаку», – сказал Мостовой.

  • По данным Transfermarkt, сумма трансфера Гарсии в «Спартак» составила 18,7 миллиона евро без учета бонусов.
  • 27-летний форвард сборной Тринидада и Тобаго подписал контракт с красно-белыми на 3,5 года.

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Источник: «РБ Спорт»

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09.02.2025 17:35
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Комментарии (17)
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Кривая да нелёгкая
1739111970
Ага, раз денег много выкинули значит игрок хороший хоть мы его и не знали))
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7:1
1739112278
позор! зулус тринидадский (теперь тарасофский)!
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Romio-xxx
1739113420
Только время зря трачу,читая комменты бСенитовских фанатиков,зачем-то пишущих в новостях про Спартак!
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Project Бабангида
1739114330
помню помню. Кавенаги тоже по фотографиям и рассказам очевидцев купили )
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Play
1739115217
Бомбардир, у вас Мостовой сломался, впервые вижу, чтобы он кого-то похвалил (кроме себя). Перепроверьте информацию у Пономарёва.
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Интерес
1739115849
ВСё равно,подпевала,тебя не подпускают к этому клубу.Плохо служишь!
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Spartak_forv@
1739116871
Тренером не получилось,Саша в агенты собрался
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Myasko
1739118601
Мостовой кого-то похвалил?
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subbotaspartak
1739119172
Известие для "гы-гы-гы" пользователей...
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FWSPM
1739127127
Ну если царь одобряе значит точно топа привезли
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