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Бразильский клуб сделал предложение «Крыльям» по Гарре

«Васко да Гама» сделал предложение «Крыльям Советов» о платной аренде вингера Бенхамина Гарре до конца сезона за 500 тысяч евро с необязательным правом выкупа за 3,5 миллиона.

Самарцев это предложение не устроило. Они хотят опцию обязательного выкупа за 4,5 миллиона. Половину из этой суммы придется отдать предыдущей команде Гарре – «Расинг Клубу» из Авельянеды. «Васко да Гама» и «Крылья Советов» продолжают переговоры.

  • В этом сезоне 24-летний Гарре провел 18 матчей за самарцев, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
  • Контракт аргентинца с российским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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09.02.2025 15:27
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