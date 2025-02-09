Бразильский клуб сделал предложение «Крыльям» по Гарре

«Васко да Гама» сделал предложение «Крыльям Советов» о платной аренде вингера Бенхамина Гарре до конца сезона за 500 тысяч евро с необязательным правом выкупа за 3,5 миллиона.

Самарцев это предложение не устроило. Они хотят опцию обязательного выкупа за 4,5 миллиона. Половину из этой суммы придется отдать предыдущей команде Гарре – «Расинг Клубу» из Авельянеды. «Васко да Гама» и «Крылья Советов» продолжают переговоры.